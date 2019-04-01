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С 1 апреля снизились ставки НДС, а следом снизятся и ставки налога по соцстраху
Это сделано для стимулирования развития бизнеса – российским предпринимателям остается только кусать локти
Китай с 1 апреля снизил ставки НДС, а с 1 мая снизит ставки налогов социального страхования. Об этом на пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает газета «Золотой Рог». В России, как известно, с 1 января в связи с тяжелой ситуацией в экономике НДС подняли, чем ввергли значительную часть бизнеса в еще более жесткий кризис.
«В этом году было принято решение о масштабном сокращении налоговой нагрузки. Снижение ставки налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное страхование позволят снизить налоговую нагрузку на 2 трлн юаней (порядка $298 млрд). Это важный шаг в борьбе с понижающим давлением на экономику», — сказал Ли Кэцян.
«С 1 апреля текущего года снижен НДС, а с 1 мая снизятся ставки налогов социального страхования», — указал премьер Госсовета.
Согласно планам правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%, для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов — с 10% до 9%.
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