Ключевая ставка нуждается в пересмотре

Ассоциация «Россия» предлагает ЦБ РФ принять новые меры для нормализации ситуации в банковском секторе

Ассоциация региональных банков России (ассоциация «Россия») направила письмо председателю Банка России с настоятельной просьбой принять меры по поддержанию ликвидности кредитных организаций, а также рассмотреть возможность снижения ключевой ставки не позднее января 2015 года, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, ассоциация просит внести изменения в нормативную базу ЦБ РФ относительно нормативов и капитала, а также обеспечить широкий доступ к финансовой помощи на докапитализацию банков, планируемой к предоставлению через Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В письме отмечается, что, несмотря на определенную стабилизацию на валютном рынке и ожидаемые притоки налоговых и бюджетных ресурсов, банки испытывают острый дефицит ликвидности. По мнению банкиров, галопирующий рост процентных ставок уже запустил процесс потери платежеспособности компаний. Банки-члены ассоциации уверены, что сохранение текущего положения дел вызовет волну банкротств не только кредитных организаций, но и целого ряда предприятий и организаций.

В числе мер по поддержанию ликвидности предлагается ввести в действие положение о беззалоговых аукционах. Данная мера позволит остановить «войну» ставок по депозитам. Для недопущения перетока средств, полученных на беззалоговых аукционах, на валютный рынок кредитные организации предлагают Банку России ввести фиксацию валютной позиции без возможности ее увеличения и усиленный валютный контроль (оперативную отчетность) для банков, получивших данные средства.

Для исключения недобросовестной конкурентной борьбы со стороны отдельных игроков банкиры предлагают ввести ограничения по максимальной ставке доходности средств, привлекаемых от юридических лиц, по аналогии со вкладами населения. Ассоциация напоминает, что Сбербанк России сейчас привлекает средства юрлиц по ставкам до 30% годовых.

Члены ассоциации «Россия» также, в частности, предлагают снизить до нуля нормы отчислений обязательных резервов, создать так называемый «каскад ликвидности» по аналогии с прошлым кризисным периодом, довести до завершения процедуру рефинансирования Банком России сделок со страховкой ЭСКАР, ввести механизм валютного рефинансирования по положению N312-П валютных кредитов для широкого круга банков и предприятий. Предлагается ввести механизм рефинансирования под залог пулов ипотечных кредитов с низким уровнем просрочки, выданных по стандартам АИЖК, под залог пулов кредитов малому и среднему бизнесу с низким уровнем просрочки, выданных под гарантии Агентства кредитных гарантий, МСП Банка и региональных гарантийных фондов.

Банкиры также предлагают снизить требования к величине регуляторного капитала на покрытие операционного риска, рассчитываемого в соответствии с положением ЦБ РФ N346-П, временно отменить амортизацию субординированных кредитов и облигаций, привлеченных без учета «Базельских» норм, для снижения отрицательного влияния текущих событий на капитал, а также ряд других мер.

Тем временем российский министр экономического развития Алексей УЛЮКАЕВ сообщил, что пик форс-мажорного спроса на валюту пройден, а финансово-экономические регуляторы «научились, как себя вести».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.