Топ-менеджер Центробанка рассказал всю правду об инфляции в Приморье

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев

Банк России стремится использовать более комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах. Центробанк также увеличивает информационную открытость как с точки зрения предоставления информации, так и для получения обратной связи.

Важным источником информации для ЦБ РФ теперь будет не только мнение коллег-финансистов из региональных подразделений, но и оценка ситуации местными властями, бизнесом и экспертным сообществом. Об этом в интервью с корреспондентом «Дальневосточного капитала» заявил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь ДМИТРИЕВ, который посетил Дальний Восток с рабочим визитом.

- Игорь Александрович, если не секрет - это плановый или какой-то экстренный визит? Может быть, у нас в регионе что-то с финансами не так?

- Визит мой на Дальний Восток экстренно-плановый. Поясню. У нас в Центробанке восемь заседаний совета директоров по ключевой ставке в год, четыре из них - так называемые опорные. Они сопровождаются пресс-конференцией Председателя Банка и Докладом по денежно-кредитной политике. При подготовке решений по ключевой ставке мы пересматриваем, если необходимо, прогноз Банка России на три года вперед. Руководители главных управлений присутствуют на этих обсуждениях. И как следующий шаг к большей информационной открытости - мы решили после каждого такого заседания проводить в регионах встречи с представителями бизнеса, местных властей, экспертного сообщества. В этом году у нас уже прошли такие встречи в Приволжском, Центральном и Сибирском федеральных округах, а теперь и в Дальневосточном, на этой встрече доклад о ситуации в экономике округа представил начальник Дальневосточного главного управления ЦБ РФ Сергей БЕЛОВ.

Мероприятие проводится в виде видеоконференции. Это первый пробный шар для регионального управления, поэтому я приехал помочь подготовиться и поддержать выступающего, а также разъяснить коллегам в регионе нашу новую политику: какие акценты сегодня делает Центробанк в своей работе, как видим ситуацию в экономике, рассказать, какие меры принимаются по сдерживанию инфляции. А заодно услышать из первых уст, что происходит в регионах.

Согласитесь, достаточно рискованно принимать решения, основываясь на каких-то неверных предпосылках. Цифры, прогнозы и планы - это хорошо, но впечатление и реакция людей - это тоже очень важно. Нам также очень важно, как видит ситуацию на местах бизнес, как органы власти относятся к нашим шагам и что власти, в свою очередь, делают, к примеру, для сдерживания инфляции.

- Ключевая ставка недавно была снижена в очередной раз. Какая динамика здесь прогнозируется дальше? Есть ли у Центробанка план в этой сфере?

- Каждый раз решение о ключевой ставке принимается на основе всестороннего анализа огромного массива данных, но есть общее понимание тренда, тенденций. На наш взгляд, потенциал для снижения ставки еще есть (Банк России 27 октября понизил ключевую ставку до 8,25%. - Прим. ред.).

Мы сейчас оцениваем равновесный уровень ключевой ставки в 6,5-7% (то есть инфляция около 4% плюс 2-2,5 процентного пункта сверху). Даже в пределах двух ближайших кварталов мы видим потенциал для снижения. А как будут развиваться события в более долгосрочной перспективе - насколько быстро, плавно будет двигаться ставка - это обсуждается. Все цифры не высечены в граните. Все зависит от ситуации.

- С рублем ситуация устраивает? Понятно, что это некая данность, но хорошая ли она, на взгляд ЦБ?

- Вы хорошо сказали, что это данность, как и все другие макроэкономические показатели. Каких-то непредсказуемых изменений мы здесь не ждем. Это хорошо, что сейчас курс определяется рынком. Это некий баланс разных сторон, формирующих рынок, - экспортеров, импортеров, участников финансовых рынков, инвесторов, которым сейчас очень интересен наш рынок. Отмечу, что волатильность курса рубля сейчас примерно такая же, какая была, когда мы этим курсом управляли. Курс сам находит тот уровень, который ему кажется оптимальным на данный момент. Хотя курс априори всегда более волатилен, чем другие инструменты и показатели рынка. Но сейчас здесь все достаточно стабильно.

- А что с инфляцией? Цель была 4%. Сейчас все чаще случаются периоды, когда мы живем практически при нулевой инфляции. Вот Росстат посчитал, что в середине лета то же Приморье было лидером - инфляция здесь была самой низкой в стране.

- На данный момент в лидерах по низкой инфляции Пенза, Башкортостан и Омск. На вашем севере, на Чукотке, инфляция 1,9%. Но Дальний Восток и в целом тут один из лидеров в стране.

- Да, это понятно. Это, скажем так, хорошая инфляция?

- Да, это хорошая инфляция, если так можно сказать об этом экономическом явлении. И сейчас наша цель - удерживать ее вблизи 4%. Понятно, что в разные периоды времени она может отклоняться в обе стороны от этой цифры, но мы будем стараться удержать ее вблизи цели. Что касается регионов страны, то инфляция в них достаточно однородна, но есть ряд регионов, где цифры несколько выше или ниже среднего показателя. Так, ваш сосед Якутия показывает по году инфляцию в 5,07%. Но это, конечно, не критичные данные. Это все вокруг 4%. И это хорошо.

- Экономисты по-разному говорят об инфляции. Кто-то приветствует усилия властей ее давить, кто-то, наоборот, призывает ее разгонять. Давайте, дескать, экономический рост обеспечивать любой ценой, а инфляция позволит задрать цены, вот тебе и высокие показатели.

- Механизм экономического роста - очень сложен, на него много чего влияет. И на эту тему есть самые разные взгляды. Но в целом и российский, и мировой опыт показывают, что высокая инфляция, мы уже не говорим о гиперинфляции, противопоказана стабильному экономическому росту. Есть четкое понимание, что чем выше инфляция, тем она более неуправляемая. Даже выше 4% инфляция уже начинает заметно негативно влиять на стабильность во многих показателях. И условия, к примеру, для ведения бизнеса становятся все более непредсказуемы с ростом инфляции на каждый процент.

Тут вот еще что важно понимать. Ускорение инфляции бьет больнее всего по низкооплачиваемым слоям, съедает доходы снизу. Даже относительно высокую инфляцию высокооплачиваемые слои населения могут и не заметить, у них больший запас прочности, есть доступ к различным финансовым инструментам и возможностям для сглаживания роста цен, а у небогатых слоев населения всего этого заведомо нет. Это еще одно важное объяснение, почему так важно удерживать инфляцию в разумных пределах. Даже резкий рост экономики, если его подстегивать высокой инфляцией, вряд ли стоит того, чтобы многие люди столь же стремительно обеднели. Кроме того, большая инфляция, даже если экономика вырастет, не позволит решить очень многие ее институциональные проблемы, поэтому такой искусственный во многом рост очень быстро остановится. При этом вырастут различные риски. В общем, тут нужны более системные шаги.

Кстати, недавно наша страна поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности сразу на 5 пунктов. Так вот, одним из главных показателей, который потянул страну вверх, стало установление контроля над инфляцией. Соответственно, вырос и интерес, и доверие к нашей экономике.

Но, тут оговорюсь. Низкая инфляция - это, конечно же, важный стимул для роста экономики, но далеко не единственный. Нужно еще много чего сделать, чтобы обеспечить устойчивый и желательно достаточно динамичный рост. И одной низкой инфляции тут мало.

- Ни для кого не секрет, что в России бюджетный дефицит, хотя и вполне контролируемый. Опять же есть два крайних взгляда на решение этой проблемы: образно выражаясь, включить станок или сокращать расходы. Если со вторым предложением все понятно, а вот по первому - были ли предложения Центробанку более активно поучаствовать в решении бюджетных проблем?

- Бюджет - это прерогатива правительства. И решение проблем бюджетного дефицита - тоже. По нашей оценке, дефицит этот далеко не критичный и правительство самостоятельно находит инструментарий для его покрытия. Такие возможности у правительства есть. «Станок Центробанка» сегодня если и работает, то только для того, чтобы обеспечить население необходимым количеством денег. И все.

- Насколько сегодня финансовый рынок России интересен для инвесторов?

- Интересен, как для иностранных инвесторов, так и для внутренних. Иностранцы, конечно же, больше вложений делают на рынке акций, ценных бумаг в целом, отчасти на валютном рынке. Крупному российскому инвестору интересны госбумаги, акции и облигации, валюта. Для массового инвестирования доступен вполне надежный инструментарий в виде депозитов и тех же госбумаг.

- Западные партнеры периодически подкидывают нам подарки в виде всевозможных санкций. Какая сегодня ситуация по части безопасности нашей финансовой системы?

- Я думаю, сегодня мы достаточно устойчиво себя чувствуем. Многие риски нивелированы.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Игорь Александрович, понятно, что вы курируете денежно-кредитную политику Центробанка в проекции на всю страну. Но тем не менее хотелось бы хотя бы в общих чертах получить вашу оценку Приморского края. Что вы думаете об этом регионе как финансист?

- Это очень интересная территория. Диспропорция между возможностями, огромным потенциалом и относительно небольшим результатом явно чувствуется.

Мы видим, что сегодня это регион с достаточно низкой инфляцией, как я уже говорил ранее. Не думайте, что мы витаем в облаках и считаем, что у вас тут продукты, к примеру, совсем не дорожают. Вот придет жительница Приморья из магазина и скажет: какая же это низкая инфляция, если рыба сильно подорожала? Мы тоже видим, что рыба некоторых сортов действительно в крае стала сильно дороже. Но есть товары, которые и подешевели. Инфляция дает представление об изменении общего уровня цен.

Кстати, интересное наблюдение, о котором мне рассказали приморские коллеги. Оказывается, обилие туристов, в основном китайских, в активный сезон во Владивостоке уже сказывается на ценах на целый ряд товаров. Влияние это небольшое, но уже есть. Это тоже специфика вашего региона.

В Приморье есть большой фронт работ для властей, включая финансовых. У вас активно развивается Свободный порт и ТОРы. Это хорошо, но работы очень много.

Андрей ПОСЬЕТЦЕВ.