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Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
Центр социальных инноваций «Чёрный куб» провел анализ так называемого «финансового счастья» на территории всех девяти субъектов Дальневосточного федерального округа. Более 8200 респондентов в период с 17 по 30 мая отвечали на вопрос о том, сколько должен получать житель их региона, чтобы чувствовать себя счастливым.
Отметим, что диапазон необходимой суммы для счастья в месяц получился достаточно широким – от 20 тысяч до полумиллиона рублей. Чуть более 4% участников опроса сказали, что размер дохода на уровень счастья не влияет. Остальные респонденты все же назвали оценочные суммы, которые, по их мнению, необходимы для счастья.
Наиболее популярным ответом на вопрос «Сколько нужно получать денег в месяц для счастья?» в 7 из 9 регионов оказалась сумма в 100 тысяч рублей, на Камчатке – 150 тыс., а на Чукотке – 200 т. р. В последних двух субъектах зафиксированы наиболее высокие потребности у населения – более 120 тысяч в среднем – в Чукотском автономном округе и чуть менее 110 тысяч – в Камчатском крае. При этом, по результатам ответов 8272 опрошенных, в среднем жителю Дальнего Востока для счастья необходимо 103 481 рубль в месяц. Примерно столько же – в Приморском и Хабаровском краях (103 405 и 103 670 соответственно), чуть больше – в Магаданской и Сахалинской областях (104 414 и 106 500 соответственно), чуть меньше – в Амурской области, Республике Саха и ЕАО (102 621, 99 626 и 99 127 соответственно).
Нередко респонденты называли необходимой для счастья сумму в 50 000 рублей в месяц – 14% опрошенных в Приморье, по 17% – в Хабаровском крае и Приамурье, 16% – в Якутии и 15% – в Еврейской автономной области. Варианты сумм, отличные от 50 и 100 тысяч, дальневосточные респонденты в среднем по макрорегиону называли менее чем в 10% случаев.
Фото - kp.ru
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