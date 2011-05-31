Суд ввел конкурсное производство в отношении Востокбизнесбанка

Арбитражный суд Приморского края на прошлой неделе удовлетворил заявление Главного управления Центробанка РФ по Приморскому краю и признал Востокбизнесбанк банкротом, открыв конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 23 ноября. Напомним, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Востокбизнесбанк» 14 апреля 2011 года.