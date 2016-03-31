"Восточный" начал предоставлять кредитную историю

Банк «Восточный экспресс» (КБ «Восточный») ввел услугу по предоставлению кредитных историй, хранящихся в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в отделениях банка, пишет Деловая газета «Золотой Рог». НБКИ рекомендует заемщикам получать кредитную историю не реже двух раз в год, отметил гендиректор бюро Александр ВИКУЛИН.

Кредитная история включает в себя информацию о наличии исполненных и действующих кредитных обязательств, сведения об их погашении, а также информацию о том, какие организации запрашивали кредитную историю.

В сообщении банка отмечается, что, получив кредитную историю, клиент может проконтролировать корректность отраженной в ней информации и, в случае необходимости, обратиться непосредственно в НБКИ с целью проверки данных и/или совершения необходимых корректировок.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.