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"Восточный" начал предоставлять кредитную историю
Банк «Восточный экспресс» (КБ «Восточный») ввел услугу по предоставлению кредитных историй, хранящихся в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в отделениях банка, пишет Деловая газета «Золотой Рог». НБКИ рекомендует заемщикам получать кредитную историю не реже двух раз в год, отметил гендиректор бюро Александр ВИКУЛИН.
Кредитная история включает в себя информацию о наличии исполненных и действующих кредитных обязательств, сведения об их погашении, а также информацию о том, какие организации запрашивали кредитную историю.
В сообщении банка отмечается, что, получив кредитную историю, клиент может проконтролировать корректность отраженной в ней информации и, в случае необходимости, обратиться непосредственно в НБКИ с целью проверки данных и/или совершения необходимых корректировок.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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