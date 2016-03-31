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Банк ВТБ и Корпорация МСП заключили соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет принципы взаимодействия сторон в области финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке корпорации, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Со стороны банка соглашение подписал президент-председатель правления Андрей КОСТИН, со стороны корпорации - генеральный директор Александр БРАВЕРМАН.
Основная цель документа - повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, а также оказание предпринимателям кредитной и гарантийной поддержки. Данные меры направлены в том числе на стимулирование импортозамещающих производств и высокотехнологичных отраслей экономики, развитие Национальной гарантийной системы и совершенствование системы поддержки малых и средних предприятий.
Банк ВТБ стал первым из российских банков, который начал финансировать предприятия малого и среднего бизнеса по программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В рамках этой программы ВТБ уже предоставил региональным компаниям более 1 млрд рублей кредитов по льготным процентным ставкам 10-11% годовых.
Руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим Костин отметил: «Данная программа поддержки – это уникальная возможность для Приморского бизнеса получить по низким процентным ставкам кредит до 1 млрд рублей на срок до 7 лет на цели приобретения основных средств, модернизации производства или инвестиционные цели. Лимит в 1 млрд рублей действует в рамках одного кредита, то есть каждый заемщик может получить несколько таких кредитов, если средств необходимо больше. На сегодня у нас в работе 9 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Мы планируем до конца 2016 года выдать более 20 кредитов в рамках этой программы».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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