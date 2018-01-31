В Приморье досье на заемщиков пухнет с каждым годом

В Приморье банки предпринимают ловкий маневр с зарплатными клиентами

Сегодня в 17 бюро кредитных историй (БКИ), официально включенных Банком России в Государственный реестр бюро кредитных историй, аккумулируются все данные о займах российских граждан и организаций. При этом все три региональных бюро на Дальнем Востоке уже ликвидированы. Сведения о приморских банковских клиентах активно собирают БКИ с московской и другой пропиской.

Почти 14 лет назад банковские организации стали направлять информацию о своих клиентах (юридических и физических лицах) в Центральный каталог кредитных историй. Разумеется, с их согласия. Ну и как не согласиться, если от этого зависит положительное решение о выдаче кредита или оформление обыкновенной пластиковой карты?!

Где сегодня хранятся кредитные истории приморцев, можно ли с ними ознакомиться и сколько это стоит, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Не прошли проверку временем

По данным Банка России, ООО «Северо-Восточное Бюро кредитных историй», зарегистрированное в Якутии, было исключено из ЕГРЮЛ в связи с фактическим прекращением деятельности.

«Дальневосточное Бюро кредитных историй» (ДВБКИ) исключено из государственного реестра бюро кредитных историй на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 22.09.2016 г. в связи с неоднократными нарушениями законодательства о кредитных историях и неисполнением предписаний Банка России. ДВБКИ считалось дочерней организацией группы компаний «Финанс – Кредит - Инвест» из Находки, а тяжбы, относящиеся к ее деятельности, тянулись с 2010 года

ООО «Восточное бюро кредитных историй» (Хабаровск) ликвидировано 5 декабря 2013 года в связи с реорганизацией в форме присоединения к московскому АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», большая часть банков, которые зарегистрированы в Приморье, сегодня ведут сотрудничество с АО «НБКИ», ЗАО «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) и «Эквифакс Кредит Сервисиз».

Бесплатная и платная история

Обратиться за своей кредитной историей можно раз в год, бесплатно в Центральный каталог кредитных историй через сайт Банка России, или воспользовавшись услугами Почты России. Сбербанк России направляет сведения о своих клиентах в ЗАО «ОКБ», через эту организацию он предлагает своим клиентам в системе «Сбербанк он-лайн» получить свою кредитную историю. Стоимость такой заявки – 580 рублей.

Начальник управления банковских комиссионных продуктов банка «Восточный» Антон НАКОНЕЧНЫЙ замечает, что кредитная история – один из кросс-продуктов в линейке банка и пользуется популярностью среди клиентов банка. Начиная с 2014 года, свою историю клиентам удается получить благодаря сотрудничеству банка с одним из крупнейших в стране АО «НБКИ».

«Кредитный отчет позволяет клиенту понять причины отказа, увидеть ошибки/некорректности/мошеннические действия в своей кредитной истории и вовремя отреагировать, внести корректировки. Банк «Восточный» рекомендует своим клиентам периодически (оптимально – раз в квартал) отслеживать свою кредитную историю, тогда они могут быть уверены в ее качестве и достоверности», - говорит представитель «Восточного».

Как поясняют в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации, оценка полноты формирования баз кредитных историй является непростой задачей ввиду влияния на данный процесс множества факторов: востребованность кредитных услуг, соблюдение источниками формирования кредитных историй обязанностей по направлению информации в БКИ, качество переданных в БКИ данных и т.д. Поэтому данных о том, в каком из БКИ Государственного реестра хранится большинство кредитных историй приморцев, нет.

В 2017 году ЦККИ проводил анализ регионального распределения кредитных историй граждан в различных БКИ на основании данных о сериях паспортов. Результаты анализа показали, что доля кредитных историй, приходящихся на Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Республику Саха (Якутия) в среднем составляет от 5% в крупнейших БКИ до 8-9% в некоторых небольших БКИ.

По словам директора департамента скоринга банка «Восточный» Виктории КУРКИНОЙ, функцию центров обмена данными между банками страны действительно выполняют бюро. Это устраивает всех участников рынка. Вместе с тем, разрабатываются и глобальные планы по интеграции данных банка с порталом Госуслуг и биометрическими базами, которая будет происходить через БКИ. Сегодня также наблюдается активность со стороны платежных систем (Visa, MasterCard), но данная интеграция также возможна только с помощью Бюро кредитных историй.

С юридической точки зрения, разницы, в какое из Бюро кредитных историй Государственного реестра передает данные каждый конкретный банк, нет. Это лишь вопрос удобства для банковского учреждения и тех преимуществ, которые кредитные организации получают от такого сотрудничества.

Руководитель группы верификации банка «Приморье» Татьяна ЮФАНОВА отмечает, что есть большая целесообразность сотрудничать с БКИ, которые имеют внушительный реестр кредитных историй физических лиц, владеют наиболее полной и актуальной информацией, что позволяет проводить качественную аналитику. Одним из шагов, который собирается предпринять банк «Приморье», является интеграция информационных баз с Пенсионным Фондом РФ.

Подлежим маркировке

Разумеется, повышенное внимание к бюро кредитных историй связано с формированием базы законопослушных клиентов и созданием превентивных мер от мошенников, нежеланием брать к себе закредитованного клиента.

Так, по данным Объединенного Бюро кредитных историй, положительное решение о выдаче кредита получает каждый третий клиент. Хотя некоторые банки, действующие в Приморском крае, одобряют лишь 10-15 % поступивших заявок, придерживаясь консервативной стратегии.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», при получении очередного займа в банке приморцы признаются в наличии еще одного-двух кредитов, тогда как общероссийская статистика свидетельствует, что на руках у граждан находится около пяти кредитных продуктов.

В данном случае надо понимать, что даже не активированные банковские карты, которые сегодня так часто предлагают банки в Приморье вкупе с вновь выпускаемыми банковскими картами, создают дополнительную нагрузку на лимит кредитоспособности клиента. Этот маневр банки проводят со многими зарплатными клиентами в нашем крае, выдавая дебетовую и зарплатную карту в одном комплекте. Такой ненавязчивый сервис уже получил ряд преподавателей ДВФУ. Поэтому если таким продуктом вы пользоваться не собираетесь, необходимо написать заявление об отказе, даже если карта уже выпущена, иначе это - очередной довесок в вашу кредитную историю и минус в кредитоспособность.

Кстати, именно несемейные люди чаще всего заводят или соглашаются на кредитные карты и позволяют просрочку платежей. На конкретные крупные цели берут кредиты, на подстраховку или регулярные траты – кредитные карты.

В потребительском кредитовании на просрочку попадают чаще всего мужчины в возрасте от 35 до 45 лет, во вторую очередь - женщины 35-45 лет, а в третью мужчины 30-35 лет.

«При рассмотрении заявки на кредит специалисты банка «Приморье», прежде всего, тщательно изучают анкету заемщика, проверяют весь пакет документов, который клиент предоставил, оценивают его платежеспособность, ведь задача банка – помочь клиенту в решении его финансового вопроса, а не насаждение ноши, которая для бюджета семьи может оказаться непосильной. Важным инструментом является получение из Бюро Кредитных Историй информации о клиенте, которая «расскажет» о прежнем опыте исполнения обязательств по кредитам. Отчет, получаемый банком из БКИ, содержит полную информацию по кредитной нагрузке и дисциплине потенциального заемщика. При правильном анализе кредитной истории, можно достаточно точно спрогнозировать, насколько добросовестно заемщик будет исполнять новые кредитные обязательства», - рассказывает Татьяна Юфанова.

Под банковским «колпаком»

Действительно, сегодня у банков на нас целые досье. Как поясняет Виктория Куркина, для ограждения от нежелательных заемщиков банк может использовать сбор биометрических данных клиентов (фотографирование, сбор голосовых слепков в процессе общения с клиентами через контакт-центр), анализировать фрод-индикаторы (индикаторы мошеннической деятельности) и соответствующие базы мошенников, которые также существуют. 0,2% потока потенциальных заемщиков ежедневно не проходят проверку, т.к. находятся в перечне неблагонадежных и были ранее отмаркированы банками как злостные неплательщики, скрывающиеся, или же замеченные в фальсификации персональных данных.

В перечне проверяемых данных - и анализ геолокации клиента и его адреса. При анализе клиента используется ГИС, в которой отмечен уровень риска для отдельных объектов – например, дома, изобилующие фиктивными прописками.

«Мы отслеживаем, как часто клиент обращается за кредитом в нашем банке, насколько аккуратно выполняет условия договора, а также есть ли в окружении клиента, в перечне его доверенных лиц злостные неплательщики. А все это - и есть анализ поведенческой истории, социальных связей клиента. Также в обязательном порядке проверяем «действительность паспорта потенциального заемщика, данные о задолженностях в ФССП, данные сотовых операторов; сверяем данные клиента с базами террористов/экстремистов МВД. В ближайшем будущем в банке будет настроена передача данных из налоговой инспекции и Пенсионного фонда РФ через интеграцию с сайтом gosuslugi.ru», - уточняет Виктория Куркина.

Яна МАЛЬЦЕВА.