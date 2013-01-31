Примсоцбанк - для гаджетов Apple

Примсоцбанк запустил мобильную версию интернет-банкинга для iPhone и iPad.

С помощью приложения для смартфонов и планшетов Apple можно в любое время легко и быстро получать информацию о состоянии своих счетов, оплачивать услуги сотовой связи и интернет-провайдеров, проверять баланс счетов и историю операций, перевести средства между своими счетами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.