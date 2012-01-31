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С 1 февраля трудовые пенсии приморцев будут проиндексированы на 7%

31 Января 2012, 18:46 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 января, ZRPRESS.С 1 февраля 2012 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2012 г. №4 трудовые пенсии будут проиндексированы на 7%, сообщили «ЗР» в Приморском отделении Пенсионного фонда России.

В результате более 488 тысяч пенсионеров Приморского края за февраль получат пенсии в новом увеличенном размере. Но у каждого пенсионера сумма увеличения будет различной в зависимости от размера пенсии.

В среднем трудовые пенсии в крае увеличатся на 605 рублей. При этом трудовые пенсии по старости в среднем увеличатся на 622 рубля, по инвалидности – на 389 рублей, по случаю потери кормильца – на 435 рублей.

В результате средний размер трудовой пенсии по старости в Приморском крае после индексации составит 9586 рублей.

Выплата пенсий в новых размерах будет произведена в феврале текущего года согласно графикам выплаты.

Кроме этого, с 1 апреля 2012 на 2,4% запланировано вновь увеличение трудовых пенсий, на 14,1% повысятся государственные пенсии, в том числе социальные пенсии. Также на 6% произойдет индексация размеров ежемесячных денежных выплат, которые в Приморском крае получают 155 тыс. федеральных льготников.

И традиционно с 1 августа произойдет корректировка страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров с учетом поступивших за очередной год страховых взносов.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю
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