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Ставки рванули вверх, но, похоже, ненадолго

30 Декабря 2014, 10:45 | Приморье

На прошлой неделе Банк России опубликовал результаты мониторинга среднего арифметического максимальных процентных ставок по вкладам десяти крупнейших банков. По итогам второй декады декабря этот показатель составил 15,31% против 10,58% в первой декаде.

Столь резкий рост ставок спровоцировало повышение ключевой ставки ЦБ в ночь с 15 на 16 декабря с 10,5% до 17%, на которое повышением собственных ставок по вкладам практически моментально отреагировали в том числе и крупнейшие банки. За последнюю неделю можно было встретить предложения по депозитам вплоть до 22%. Эксперты при этом отмечают, что высокие ставки по депозитам - прямой указатель на то, что у банка, выставившего такие проценты, явно проблемы с ликвидностью. Также специалисты рекомендуют не прельщаться на «вкусные» ставки и, перед тем как делать вклад в банке, трезво оценить его состояние.

Кстати, пользоваться резким взлетом ставок по депозитам вкладчикам осталось недолго. Банк России впервые после повышения ключевой ставки объявил ориентир рекомендованной максимальной доходности вкладов - 18,81% годовых. Более доходные вклады будут привлекать внимание и вызывать вопросы у регулятора вплоть до рекомендаций по понижению ставок. В нынешней ситуации испытывать терпение ЦБ банкиры не намерены и уже сегодня готовы объявить о снижении ставок до нужного уровня.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: банки  влады 



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