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Ставки рванули вверх, но, похоже, ненадолго
На прошлой неделе Банк России опубликовал результаты мониторинга среднего арифметического максимальных процентных ставок по вкладам десяти крупнейших банков. По итогам второй декады декабря этот показатель составил 15,31% против 10,58% в первой декаде.
Столь резкий рост ставок спровоцировало повышение ключевой ставки ЦБ в ночь с 15 на 16 декабря с 10,5% до 17%, на которое повышением собственных ставок по вкладам практически моментально отреагировали в том числе и крупнейшие банки. За последнюю неделю можно было встретить предложения по депозитам вплоть до 22%. Эксперты при этом отмечают, что высокие ставки по депозитам - прямой указатель на то, что у банка, выставившего такие проценты, явно проблемы с ликвидностью. Также специалисты рекомендуют не прельщаться на «вкусные» ставки и, перед тем как делать вклад в банке, трезво оценить его состояние.
Кстати, пользоваться резким взлетом ставок по депозитам вкладчикам осталось недолго. Банк России впервые после повышения ключевой ставки объявил ориентир рекомендованной максимальной доходности вкладов - 18,81% годовых. Более доходные вклады будут привлекать внимание и вызывать вопросы у регулятора вплоть до рекомендаций по понижению ставок. В нынешней ситуации испытывать терпение ЦБ банкиры не намерены и уже сегодня готовы объявить о снижении ставок до нужного уровня.
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