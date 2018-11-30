Ипотека в России серьезно подорожала

Крупные российские банки объявили о повышении ставок жилищных кредитов

Рост ставок ипотеки набирает обороты. После того как 22 октября Сбербанк повысил ипотечные ставки по основным программам на 0,4-0,6 процентного пункта (п. п.) до 7,5-7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7-10,1% на готовое жилье при комплексном страховании, еще несколько банков высшей ипотечной лиги объявили о подорожании жилищных кредитов, пишут «Ведомости».

С 6 ноября ставки ипотеки выросли на 0,4 п. п. в банке ВТБ. При наличии комплексного страхования минимальная ставка ипотеки по стандартным программам составит 9,3% годовых. Под такой процент ВТБ будет кредитовать по программам «Больше метров – меньше ставка» (покупка квартиры от 65 кв. м) и «Победа над формальностями» – ипотека по двум документам. Рефинансировать ипотеку зарплатным клиентам ВТБ обещает под 9,4% годовых, остальным – под 9,7% годовых.

С 15 ноября банк «Дельтакредит» повысил ставки ипотеки на 0,5 п. п. для заемщиков, подтверждающих доход официальными справками. Средние ставки для них выросли с 10 до 10,5% годовых, а минимальная составит 8,75% годовых. Для того чтобы получить кредит в «Дельтакредите» под минимальный процент, квартира должна приобретаться на вторичном рынке с первоначальным взносом от 50% от стоимости объекта при наличии полиса личного страхования заемщика и при уплате сбора за снижение ставки в размере 4% от суммы кредита, пояснила пресс-служба банка.

Банк «Открытие» и Газпромбанк также планируют пересмотреть ставки по ипотеке в ноябре, сообщили их пресс-службы. «Мы будем следовать общим трендам и поддерживать наши ставки на уровне лучших предложений рынка ипотечного кредитования», - заявил представитель «Открытия».

Представители банков отмечают, что обновленные ставки будут применяться к кредитам, заявки на которые будут поданы после введения новых условий.

В сентябре-октябре 2018 г. под влиянием нестабильности на финансовых рынках и роста стоимости фондирования практически все ведущие игроки были вынуждены повысить ставки по ипотеке на 0,5-1 п. п., констатируют эксперты аналитического центра «Дом.РФ».

Почему дорожает ипотека

«Главным макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ценовых показателей по ипотеке, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ и конъюнктура рынка», – передала пресс-служба ВТБ слова руководителя департамента ипотечного кредитования банка Евгения ДЯЧКИНА, объясняя причины подорожания ипотеки.

Ту же причину называет руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга «Дельтакредита» Алексей ТАРТЫШЕВ: «Изменение связано с динамикой макроэкономических параметров и ключевой ставки ЦБ: в октябре большинство банков, определяющих конъюнктуру ипотечного рынка, подняли процентные ставки».

В сентябре Центробанк впервые с декабря 2014 года увеличил ключевую ставку – на 0,25 п. п., до 7,5% годовых, а в октябре оставил ее без изменения.

Между тем, заместитель министра финансов Алексей МОИСЕЕВ в беседе с ТАСС назвал рост ипотечных ставок «сугубо временным явлением».

Но пока эксперты ждут продолжения роста ипотечных ставок. По прогнозам зампреда правления «Дельтакредита» Ирины АСЛАНОВОЙ, до конца года средневзвешенная ставка по рынку может подрасти, но не выше 10%. По оценке «Эксперт РА», средняя ставка выдачи ипотеки (по данным ЦБ на 1 сентября – 9,42%) до конца этого года увеличится на 0,3-0,5 п. п.

Руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей ГОРДЕЙКО допускает рост этого показателя до 10,5%. «Как только нервозность на финансовом рынке спадет, ставки ипотеки также перестанут расти и, напротив, начнут снижаться – правда, не такими темпами, как раньше», – добавляет он.

Ставки останутся вблизи этого уровня и в первой половине 2019 года, а во второй половине будущего года могут начать снижаться, единодушны эксперты.

Сколько выдали ипотеки

По данным ЦБ, на 1 октября портфель ипотечных кредитов составил 6,1 трлн рублей. Всего за девять месяцев этого года банки выдали 2,1 трлн рублей ипотеки – это почти на 800 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года сократилась на 0,38 п. п. и к 1 октября составила 9,41% годовых.

На 1 октября 3,4 трлн рублей в общем ипотечном портфеле банков приходилось на крупнейший банк страны.

Сумма выданных ипотечных кредитов за 2018 год составит 2,7-2,8 трлн рублей, что на 35% больше по сравнению с 2017 годом, следует из обзора «Эксперт РА». А в следующем году по базовому сценарию агентства (при $70 за баррель нефти Brent, ключевой ставке 7,5-7,75% годовых и инфляции около 4% годовых) выдачи ипотеки снизятся до 2,5 трлн рублей. При негативном сценарии – снижении среднегодовой цены на нефть до $55 за баррель, увеличении ключевой ставки до 8% и выше, и росте инфляции до уровня 6-7% к концу 2019 года – размер выданной ипотеки сократится на 25%, до 2 трлн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.