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Более 1,5 тыс. заявок на ипотеку с господдержкой оформили приморцы в Сбербанке
Прием заявок на участие в программе «Ипотека с государственной поддержкой» заканчивается 31 декабря 2015 г.
Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Сейчас Сбербанком в Приморье аккредитовано более 30 строящихся домов разной ценовой категории. За время действия программы «Ипотека с государственной поддержкой» приморцы уже оформили в Сбербанке около 1,5 тыс. заявок.
«Подать заявку и получить решение по ней можно до 31 декабря 2015 г. включительно, а выбрать понравившуюся квартиру и оформить кредит - до 1 марта 2016 года, - рассказала Марина КОРОЛЕВА, начальник управления по работе с партнерами Приморского отделения ПАО Сбербанк. - Оформить заявку на ипотеку с государственной поддержкой можно в отделении банка, в офисах аккредитованных застройщиков и агентств недвижимости. Решение по заявке станет известно в течение двух дней».
Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в Сбербанке 18 марта 2015 г. Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, также можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме. Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В таком случае жители Приморья могут оформить жилищный кредит по ставке 11,4%. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а ставка 11,4% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.
Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru. Полный список объектов недвижимости партнеров Дальневосточного Сбербанка в Приморском крае доступен в разделе ипотечного кредитования строящегося жилья.
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