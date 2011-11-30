В дело о банкротстве Приморского продовольственного благотворительного фонда поставлена точка

Поставлена точка в деле о банкротстве известнейшего в 90-е годы Приморского продовольственного благотворительного фонда. 1600 обманутых вкладчиков уже получили компенсации. Всего же число кредиторов фонда достигало 3294 человек со средним возрастом более 65 лет.

Дело о банкротстве ППБФ длилось 12 лет - с 1999 по 2011 год. За это время сменилось три арбитражных управляющих. Завершать конкурсное производство пришлось действующему арбитражному управляющему Георгию КОВАЛЮ, члену Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (Москва), на что потребовалось целых пять лет.

Монтаж…

Приморский продовольственный благотворительный фонд создавался с целью «концентрации денежных средств на основе добровольных имущественных взносов физических и юридических лиц, используемых на закупку основных продовольственных товаров для жителей Приморского края и их льготное обслуживание». Зарегистрирован фонд был 16 марта 1995 года, а в состав учредителей вошли ОАО «Дальрыббанк» (его перекупил Астраханский промышленный банк, который в 2009 году потерял лицензию), несколько влиятельных коммерческих структур и физических лиц, а также - администрации Приморского края и г. Владивостока. В том, что администрация субъекта и краевого центра вошли в состав финансовой пирамиды, заключалась уникальность Приморского фонда.



Ни одна из действующих на тот момент

в стране финансовых пирамид не имела

подобных учредителей.

Широко разрекламированный в краевой и российской прессе фонд действовал активно и напористо и в течение 1995-1997 годов развил обширную филиальную сеть в районах и городах Приморского края. Фонд принимал деньги от граждан - вкладчиков в финансовое управление под проценты в обмен на свидетельства - накопительные, купонные и так называемые приморские деньги, которые представляли собой благотворительные билеты с семью степенями защиты, напечатанные на фабрике Гознака в Москве, вплоть до июля 1997 года, когда неожиданно прекратил выплаты.

По словам Георгия Коваля начиная с 26 июля 1995 года, т. е. спустя всего четыре месяца после создания, фонд фактически осуществлял незаконную деятельность. Накануне, а именно 26 апреля того же года, вышел указ Президента РФ № 416 «О мерах по обеспечению интересов инвесторов и приведению в соответствие с законодательством РФ предпринимательской деятельности юридических лиц, осуществляемой на финансовом и фондовом рынках без соответствующих лицензий», который предписывал руководителям субъектов РФ «либо в течение 3-х месяцев привести деятельность таких структур, как ППБФ, в соответствие с требованиями о наличии лицензии, либо пресечь их деятельность по истечении трех месяцев». Ни того ни другого в отношении Приморского благотворительного фонда руководством Приморского края сделано не было. Более того, сам губернатор поддерживал его деятельность, в том числе в международных делах, что следует из ряда подписанных им распоряжений и прямых указаний.

В течение трех лет, вопреки указу

президента, и не имея лицензии Центрального

банка, фонд аккумулировал деньги жителей

Приморья, собрав по тем временам немалую

сумму - 103 млрд рублей с более чем

10 тыс. вкладчиков.

Дело о банкротстве в Арбитражном суде Приморского края было открыто в 1999 году по заявлению двух вкладчиков семьи ЕЛИСТРАТОВЫХ, которых на сегодня уже нет в живых.

…и демонтаж

Несмотря на специфику банкротства финансовой пирамиды, длительность процедуры, а она, напомним, тянулась до прихода Георгия Коваля уже семь лет, конкурсный управляющий сумел доказать в суде наличие и обоснованность по исковому требованию от каждого вкладчика, выстроив в алфавитном порядке всю финансовую пирамиду. В 2010 году Арбитражный суд Приморского края принимает уникальное решение о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей фонда - администрации Приморского края и г. Владивостока - и взыскании с них средств в пользу конкурсного управляющего ППБФ для расчетов с вкладчиками. Поскольку 1794 вкладчика к дате распределения конкурсной массы (средства для расчетов с кредиторами) получили компенсации через Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, в сумме 26119039,66 рубля,



суд взыскал солидарно с ответчиков

- администрации Приморского края и

г. Владивостока в пользу конкурсного

управляющего 30923841,78 рубля.

- По моему мнению и мнению вкладчиков фонда, именно последовательная и настойчивая позиция судей Фрунзенского районного суда Владивостока, Арбитражного суда Приморского края, Пятого арбитражного апелляционного суда, Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа при рассмотрении дел вкладчиков, банкротства ППБФ, взыскании средств в их пользу смогла привести к реальному результату защиты интересов оставшихся кредиторов, - говорит Георгий Александрович. - Такие судебные акты делают честь нашей судебной системе, показывают, что она защищает интересы кредиторов. Подобные судебные решения не могут лежать на полке, они нуждаются во всестороннем тщательном изучении, обобщении и применении в арбитражной процессуальной практике, поскольку аналогичные финансовые пирамиды есть и еще, наверное, будут.

Демонтаж финансовой пирамиды ППБФ, т. е. процесс удовлетворения требований кредиторов в процедуре банкротства за счет сформированной конкурсной массы должника, начался с марта 2011 года. Уже погашена задолженность перед более чем 1750 вкладчиками, темп - 200 человек в месяц. На погашение требований фондом направлено 23 млн 576,8 тыс. рублей. Фонд ждет вкладчиков. Но работа конкурсного управляющего осложняется тем, что за прошедшие 12 лет кто-то поменял паспорт, кто-то сменил фамилии, многие вкладчики потеряли связь с фондом, поменяли адреса проживания, выехали в другие регионы страны, кто-то в больницах, кто-то в домах престарелых, а кто-то и умер.