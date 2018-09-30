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Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет

30 Сентября 2018, 19:10 | Приморье

Министерство финансов спрогнозировало курс рубля до 2035 года

Министерство финансов опубликовало прогноз по курсу рубля до 2035 года. Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе РФ.

Из документа следует, что в 2017—2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 рублей, в 2021—2025-м — 66,4 рублей, в 2026—2030 годах — 71,1 рублей, а в 2031—2035-м — 73,9.

При этом речь идет о номинальных показателях. Реальный эффективный курс рубля должен остаться относительно стабильным, пишет Rosbalt.ru.

Как считает ведомство, таргетирование инфляции на уровне 4% и покупка валюты для резервов обеспечат «стабильность государственных финансов» и «снижение зависимости» экономики от цен на нефть. Ожидается, что это поможет надолго закрепить процентные ставки на низком уровне.

Кроме того, минфин прогнозирует, что рост ВВП составит 1,7% в среднем в 2017—2020 годах, а в следующие 15 лет ускорится до 3,2—3,3% в год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Комментарии

  • .....................19:24, 30.09.2018#

    Ха, ха, ха , ха. . . . . . . . . . . . . . . . Что они нюхают. . . . . возомнили себя без смертными, вы до нового года доживите сначала, да с кокса слезьте, а потом вещайте. . . .

  • РџСЃРµРІРґРѕ19:39, 30.09.2018#

    Реалии таковы, умножай эти цифры в полтора, два раза.

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