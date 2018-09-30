Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет

Министерство финансов спрогнозировало курс рубля до 2035 года

Министерство финансов опубликовало прогноз по курсу рубля до 2035 года. Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе РФ.

Из документа следует, что в 2017—2020 годах средний курс доллара по базовому сценарию составит 61,9 рублей, в 2021—2025-м — 66,4 рублей, в 2026—2030 годах — 71,1 рублей, а в 2031—2035-м — 73,9.

При этом речь идет о номинальных показателях. Реальный эффективный курс рубля должен остаться относительно стабильным, пишет Rosbalt.ru.

Как считает ведомство, таргетирование инфляции на уровне 4% и покупка валюты для резервов обеспечат «стабильность государственных финансов» и «снижение зависимости» экономики от цен на нефть. Ожидается, что это поможет надолго закрепить процентные ставки на низком уровне.

Кроме того, минфин прогнозирует, что рост ВВП составит 1,7% в среднем в 2017—2020 годах, а в следующие 15 лет ускорится до 3,2—3,3% в год.