Сбербанк в Приморье приглашает на бесплатные семинары для бизнеса

В октябре предпринимателей края ждет насыщенная программа семинаров и консультаций в Центрах развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка.

На базе ЦРБ Сбербанка во Владивостоке по ул. Фонтанная, 18 ежедневно с 09:00 до 17:00 работает многофункциональный центр Приморского края. В это время предприниматели региона могут получить полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности.

9 октября 2015 г. в Центрах развития бизнеса Сбербанка пройдет федеральный онлайн-семинар «Как привлечь деньги в бизнес». Серию мастер-классов по маркетингу без бюджета для предпринимателей Владивостока проведут консультанты по построению системы продаж, маркетингу и управлению персоналом. А ряд мастер-классов по созданию прибыльных акций и распродаж в розничных магазинах бизнесу Приморья представит бизнес-аналитик Елена ВАЛЬТЕР из Ассоциации экспертов по развитию бизнеса. Также предприниматели края могут получить индивидуальные консультации по брендингу компании, новым горизонтам ведения бизнеса и антикризисной диагностики предприятия.

Для руководителей 13 октября пройдет семинар Иосифа ШТИТЕЛЬМАНА «Лидерство в работе современного руководителя». А для тех, кто начинает работать в системе госзакупок 14 октября запланирован мастер-класс по успешному старту в этой области.

Подробнее об участии в мероприятиях можно узнать в Управлении продаж малому бизнесу Приморского отделения Сбербанка по тел.: (423) 242-18-94 или на официальном сайте Сбербанка: www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.