Россельхозбанк выпустил платежную карту в поддержку амурских тигров

Россельхозбанк в рамках совместного благотворительного проекта с Автономной некоммерческой организацией «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» (АНО «Центр «Амурский тигр») приступил к выпуску платежной карты «Амурский тигр».

При совершении оплаты по данной карте банк перечислит 0,7% от стоимости каждой покупки на защиту амурских тигров, находящихся сегодня на грани исчезновения (за счет средств кредитной организации. - Прим. авт.).

При этом новый продукт обладает рядом существенных преимуществ: бесплатный первый год обслуживания, уникальный яркий дизайн, возможность осуществления платежей за мобильную связь, ЖКХ и другие услуги, а также оплаты покупок в сети Интернет. Открыть карту категории VisaClassic или MasterCardStandard можно в любом офисе Россельхозбанка.

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.