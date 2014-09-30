В Приморье банки отмечают повышенный спрос на валютные депозиты

Банки отмечают повышенный спрос на депозиты в иностранной валюте

По оценке ЦБ, в 2015-2017 годах рост структурного дефицита ликвидности банковского сектора составит 0,3-0,8 трлн рублей ежегодно. Основные причины - сокращение объема размещений на внутреннем рынке публичного долга, замедление темпов роста депозитов физлиц, закрытие внешних рынков.

Соответственно, банки включились в конкурентную борьбу за вклады населения на внутреннем рынке, в то же время население существенно пересмотрело свои сберегательные предпочтения.

«Ситуация первой половины года в 2013 и 2014 годах отличается кардинально. В 2013 году в целом фиксировались стабильный рост рынка вкладов и формирование условий для снижения процентных ставок. В 2014 году ситуация существенно изменилась. Физические лица переориентируются на работу с государственными банками. Многие банки фиксируют оттоки портфеля срочных вкладов. Кроме того, в ожидании развития кризисных явлений большое количество владельцев банковских депозитов переводят свои сбережения в материальную форму: отложенные ранее дорогостоящие покупки. Все это формирует условия для снижения темпов роста рынка, усиления конкуренции и дальнейшего роста ставок», - рассказал директор Хабаровского филиала Банка Москвы Андрей ШЕСТАКОВ.

С тем, что экономическая ситуация стимулирует вкладчиков к выбору более надежного банка с участием госкапитала, согласна и Екатерина ФОМИНА, заместитель управляющего ВТБ24 в Приморском крае. В целом, по ее мнению, сейчас происходит некий переток средств населения в федеральные банки.

При этом критической ситуации на рынке вкладов, конечно же, не наблюдается. Банкиры по-прежнему фиксируют стабильный рост депозитной базы. Конечно, некоторое замедление по сравнению с 2013 годом ощущается, но после первого квартала 2014 года идет постоянный приток вкладов физических лиц, отметил советник управляющего филиала Морского банка во Владивостоке Константин ПОРУБЛЕВ.

Вместе с тем некоторые банки отмечают повышенный спрос на депозиты в иностранной валюте. Но стоит отметить, что в этом отношении от банка к банку ситуация разнится. Так, в ВТБ24 по Приморью тенденции увеличения валютных депозитов не наблюдается. Как отметила Екатерина Фомина, в целом, в ВТБ24, если брать срочные депозиты, соотношение рублевых и валютных вкладов составляет два к одному, то есть две трети - это рубли, а одна треть - валюта. «Традиционно доходность вкладов в валюте ниже, чем рублевых. Основная выгода держателей таких депозитов - в курсовой разнице, то есть надежде на то, что валюта подорожает, а не в процентной ставке», - прокомментировала Екатерина Фомина.

В Банке Москвы отметили, что объем валютных депозитов в 2013 году рос быстрее объема рублевых вкладов: доля валютных сбережений увеличилась в 2013 году с 17% до почти 20% от совокупной суммы средств физических лиц в банках. Основным фактором, повлиявшим на данный показатель, является изменение курсов иностранных валют.

«В ситуации роста курса интерес населения к валютным инструментам традиционно повышается, валюты на рынке становится больше, и на этом фоне приток средств в валютные вклады увеличивается. В настоящий момент, учитывая общую ситуацию на банковском рынке, клиенты стремятся размещать средства в банки с повышенными гарантиями надежности, что, в принципе, объясняет результаты роста портфелей государственных банков - Банка Москвы, ВТБ24, Сбербанка. В Банке Москвы данная тенденция наблюдалась в первой половине 2014 года и сейчас клиенты активно открывают валютные депозиты», - отметил Андрей Шестаков.

Возросший интерес клиентов к валютным депозитам отмечается и в Морском банке. В связи с этим для клиентов, которые хотели бы разместить валютный депозит, Морской банк разработал широкую линейку вкладов, которые учитывают эти потребности населения, рассказал Константин Порублев.

Банк «Приморье» в разработке специальных предложений для тех, кто хотел бы разместить свои свободные средства в иностранной валюте, пошел еще дальше. В Банке «Приморье» помимо традиционных рублевых существуют депозиты в долларах США, евро, иенах. Недавно банк представил также вклады в юанях.

По срокам размещения средств банкиры отмечают предпочтения населения к среднесрочным депозитам: от одного года до двух лет. Как отметила Екатерина Фомина, это наиболее оптимальный срок для размещения денежных средств населения с точки зрения получения дохода по вкладу и срока возврата вклада.

Дальнейшего повышения процентных ставок опрошенные «Золотым Рогом» банки не планируют. Например, ВТБ24 еще в начале второго полугодия существенно упростил линейку депозитов, параллельно увеличив процентные ставки по вкладам. В планах банка - до конца года выполнить поставленные задачи по приросту бизнеса в Приморском крае, то есть увеличить портфель привлеченных средств до 17 млрд рублей.

«Стагнация экономики и снижение объемов внешних инвестиций привели к снижению темпов роста рынка средств физических лиц, - отметил Андрей Шестаков. - Благодаря этому на рынке вкладов сформировалась тенденция для повышения ставок. С начала года ставка ТОП-10 увеличилась на 0,53 п.п. Банки включились в конкурентную борьбу за средства населения на внутреннем рынке. А это говорит о новых привлекательных предложениях, которые будут формировать спрос наших клиентов на депозиты. Наш же банк, принимая решение об изменении процентных ставок по вкладам, всегда ориентируется на текущее состояние рынка и прогноз его развития. В зависимости от движения ставок по вкладам в банковской системе мы будем формировать свое ценовое предложение».

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.