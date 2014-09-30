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Банк "Приморье" ввел вклад в юанях
30 Сентября 2014, 12:10 | Приморье
Банк «Приморье» ввел вклад для физических лиц в юанях. Доходность вклада зависит от срока действия договора. При размещении средств на 31 день доходность составляет 2,7% годовых, при размещении на 91 день - 4,5% годовых, на 385 дней - 5% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Вкладчик может также выбрать порядок выплаты дохода: по окончании срока действия вклада, ежемесячно с зачислением на текущий счет, ежемесячная капитализация процентов (за исключением вклада на 31 день). Минимальная сумма вклада не ограничена.
На данный момент банк «Приморье» помимо вкладов в юанях предлагает вклады в рублях, долларах США, евро и иенах.
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