Банк "Приморье" ввел вклад в юанях

Банк «Приморье» ввел вклад для физических лиц в юанях. Доходность вклада зависит от срока действия договора. При размещении средств на 31 день доходность составляет 2,7% годовых, при размещении на 91 день - 4,5% годовых, на 385 дней - 5% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Вкладчик может также выбрать порядок выплаты дохода: по окончании срока действия вклада, ежемесячно с зачислением на текущий счет, ежемесячная капитализация процентов (за исключением вклада на 31 день). Минимальная сумма вклада не ограничена.

На данный момент банк «Приморье» помимо вкладов в юанях предлагает вклады в рублях, долларах США, евро и иенах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.