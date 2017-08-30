Банковские гарантии хоть для лошадей

Новые гарантийные инструменты позволяют приморскому и хабаровскому бизнесу принимать участие в госконтрактах, не отвлекая деньги из оборота. Подобный порядок стал востребованным пять лет тому назад. Электронные площадки для выдачи банковских гарантий имеют многие банки, которые предоставляют данную услугу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Банковские гарантии, выданные кредитными организациями с дальневосточной пропиской, сегодня занимают лишь 0,06% от общего рын-ка российских гарантий. В то же время по количеству выданных обязательств дальневосточные банки занимают места с 23-го по 185-ое. В лидерах - камчатский Солид банк (объем всех выданных гарантий за 2016 год составил 6,448 млрд рублей) и Примсоцбанк (3,930 млрд рублей).

Хорошие показатели демонстрирует банк «Восточный» (809,515 млн рублей), гарантийный бизнес был интегрирован в структуру «Во-сточного» после объединения с Юниаструм банком. Алмазэргиенбанк и Дальневосточный банк также имеют значимые показатели.

С точки зрения управляющего ВТБ24 в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, банковские гарантии, в первую очередь, оформляются с целью дополнительного обеспечения финансовых интересов сторон, поэтому этот продукт широко используется во всех сферах экономики.

При выдаче гарантии принципал (клиент) уплачивает банку вознаграждение в 1–5%. При этом для банка он не менее рисковый, чем кре-дит. Банки также анализируют финансовую отчетность компаний, опыт участия в подобных сделках, обороты компании. Поскольку обяза-тельства, которые принимает на себя банк, выдавая банковскую гарантию, на выполнение услуг или возмещение НДС, серьезно давят на достаточность его капитала. Хотя дефолтные ситуации, по словам экспертов, составляют не более 0,17% от общего объема неисполненных бизнесом обязательств.

По словам заместителя председателя правления банка «Восточный», куратора блока гарантийного бизнеса Вячеслава АРУТЮНЯНА, спрос на гарантии обеспечивается требованиями законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ). В итоге банковская гарантия – это письменное обя-зательство банка уплатить государственному заказчику (бенефициару) понесенные потери в случае неисполнения или ненадлежащего ис-полнения подрядчиком (принципалом) своих контрактных обязательств. Проще говоря, банк выступает в качестве поручителя и берет за это комиссию.

Вячеслав Арутюнян также говорит, что диапазон по суммам госконтрактов довольно широк. Все зависит от масштабности проекта. Ведь это могут быть как ремонтные работы на 400 000 руб., так и крупный объект стоимостью в 100 млн. рублей. «Максимально по госконтрактам мы предлагаем 300 млн рублей, но при этом в индивидуальном порядке рассматриваются и более крупные сделки», - дополняет спикер банка.

«Основная доля выданных гарантий Примсоцбанка пришлась на обеспечение исполнения контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ. А это значит, что с нашими клиентами было реализовано более 4 тыс. государственных проектов. Если говорить о размере гарантий, то он жест-ко привязан к сумме контракта. Более половины заключаемых контрактов в рамках 44-ФЗ не превышают сумму в 1 млн рублей, в итоге га-рантия выдается на 500 тыс. рублей. На суммы гарантий до 6 млн рублей в банке реализована методика, благодаря которой клиент может получить решение о выдаче гарантии в течение 8 рабочих часов. Получение гарантий на большие суммы, как правило, занимает три дня», - отмечает заместитель начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса Примсоцбанка Анатолий ТАРАСОВ.

По словам Александра Вялкова, сумма гарантии рассчитывается для каждого клиента индивидуально, исходя из его финансового состоя-ния и условий заключаемого контракта. Так, в сфере муниципальных и госконтрактов сумма оформляемых приморскими предприятиями в ВТБ24 банковских гарантий составляет в среднем 1,5 млн рублей.

Банковские гарантии по рейтингу спроса можно разделить на три отраслевые направленности. Первым видом гарантий на исполнение госконтракта и постгарантийное обслуживание интересуются строительные компании. Такие проекты банк поддерживает в приоритетном порядке. Второе место по востребованности занимают таможенные гарантии и гарантии по возврату НДС. В последнем случае компания получает возможность вернуть НДС в течение 2-3 дней. Так как гарантия выдается на 8 месяцев (по закону вернуть налог ФНС должна за этот период), банк после получения возврата пересчитывает проценты пользования услугой в меньшую сторону. В Приморье такие гаран-тии особенно востребованы у бункеровщиков-нефтетрейдеров. Логистические компании оформляют гарантии в таможенной сфере, их го-товы принимать таможенные брокеры. Товарная гарантия особенно популярна среди крупных федеральных компаний, клиенты которых находятся во Владивостоке и Хабаровске и благодаря такому документу осуществляют отгрузку товара без 100% предоплаты.

Основная масса клиентов, которым выдают банковские гарантии в банке «Восточный», относится к сфере малого и среднего бизнеса. С КГУП «Приморский Водоканал» банк работает по контракту на выполнение работ по реконструкции центрального водовода в селе Хо-роль. Совместное русско-корейское предприятие «Руспасифик» получило гарантию под поставку оборудования для крупнейших предпри-ятий Владивостока. Приморгражданпроект обрел гарантийную поддержку банка «Восточный» для разработки документации по планиров-ке территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Надеждинская». Обеспечения исполнения обязательств по контрактам перед Управлением дорог и благоустройства Администрации города Владивостока для ООО «ФедералСтрой» также гаранти-рует банк «Восточный».

«Всегда приятно осознавать, что принимаешь участие в социально значимых проектах. Но были в нашей работе и забавные эпизоды. Например, в марте мы выдали гарантию на контракт по «протаптыванию тропинок». Были еще интересные случаи с контрактами на «оказание услуг по ортопедическому уходу за копытами лошадей»», - сообщил «Золотому Рогу» один из банкиров.

Яна МАЛЬЦЕВА.