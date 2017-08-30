Деньги улетают из Приморья

В первом квартале жители Приморского края перевели за рубеж $77 млн

Приморский край занимает пятое место по интенсивности денежных трансграничных переводов. Впереди - Москва и Московская область, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Основные объемы так называемых безвозмездных денежных междугородних переводов в большинстве случаев проходят через платежные системы. Сегодня на рынке особенно активны операторы Blizko, Contact, InterExpress, «Вестерн Юнион», «Золотая корона», «Сбербанк/Колибри», «Лидер», UNIStream, а также Почта России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Только за первый квартал 2017 года приморцы в ходе трансграничных переводов отправили средства из России на сумму $77 млн, а получили в свой адрес $47,2 млн. В то время как в прошлом году за аналогичный период было направлено $51,9 млн и принято денежных переводов на сумму $62,8 млн (по данным www.cbr.ru).

Сравнительный анализ, проведенный деловой газетой «Золотой Рог» на основании показателей банков в Приморье, показал, что наиболее активно используемыми и представленными оказалась системы «Золотая Корона» и «Вестерн Юнион», которые по требованию законодательства имеют и российскую прописку. Платежную систему представляет в нашей стране ООО «Вестерн Юнион ДП» - и это лидер трансграничных переводов в крае.

Системы денежных переводов неохотно предоставляют актуальную отчетность. Лишь сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» сообщает об итогах деятельности за 2016 год. Так, физическими лицами с помощью этой системы совершено свыше 34 млн транзакций на общую сумму 745 млрд рублей. По сравнению с показателями 2015 года прирост по обороту составил 12%.

Начальник департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Елена АРТЫШЕВА отмечает, что по сравнению с прошлым годом значительных колебаний по количеству переводов в Приморье не наблюдается, услуга была и остается на сегодняшний день востребованной.

По словам заместителя регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Елены КОЛЯКИНОЙ, в рейтинге систем денежных переводов на первом месте Western Union как по количеству операций, так и по объему переводов.

Собственной системой переводов предпочитает пользоваться Россельхозбанк. Как разъяснили в Приморском региональном филиале кредитной организации, с начала 2017 года было осуществлено более 2,5 тыс. операций по переводам средств клиентов без открытия счета на сумму более 116 млн рублей, при этом переводы международных платежных систем (Western Union и Мoney Trans) дополнительно составили порядка 9 млн рублей. Чаще всего клиенты Приморского филиала РСХБ переводят деньги внутри РФ (до 73% от общего количества переводов), в страны ближнего зарубежья осуществлено 20% переводов.

Объем исходящих денежных переводов Приморского филиала Почты России за 1 полугодие 2017 года составил 463,5 тыс. транзакций, в том числе по России – 457,5 тыс. транзакций. По словам пресс-секретаря УФПС Приморского края филиала ФГУП «Почта России» Ольги КОЛДЫШЕВОЙ, до конца 2017 года предусмотрено внедрение системы международных денежных переводов под коллективным товарным знаком Всемирного почтового союза (ВПС) – PosTransfer. Операторы СНГ и России подключатся к системе ВПС, участниками которой являются 193 страны.

В Примсоцбанке 86% от общего количества переводов составляют международные переводы, при этом в целом увеличение операций без открытия счета в кредитной организации зафиксировали на уровне 8%.

В этой связи любопытно, что переводы в Китай являются наиболее частым направлением денежных отправлений без открытия счета. 18% отчислений они составляют в общем объеме переводов от физических лиц из России. Эксперты объясняют данное явление стремлением к обналичиванию денежных средств.

В Приморском крае также КНР все чаще становится адресатом трансграничных переводов в дальнее зарубежье. Узбекистан является основной страной - получателем денежных переводов из Приморья, хотя объемы переводов уменьшились в связи с оттоком мигрантов в 2014-2015 гг.

Основными направлениями денежных переводов по каналам Почты России из Приморья являются республики СНГ – Белоруссия, Казахстан, Молдавия, страны Прибалтики и в прошлом Украина.

В целом основными получателями денежных средств по линии отечественных платежных систем из России является Узбекистан ($377 млн) и Киргизия ($186 млн).

По наблюдениям Елены Артышевой, по каналам Дальневосточного банка средняя сумма перевода в страны СНГ составила порядка 30 тыс. рублей, что несколько ниже аналогичного периода прошлого года, когда средний показатель был на 5 тыс. рублей выше. Что касается переводов в страны дальнего зарубежья, то в этом году средняя сумма составила 60 тыс. рублей – опять же на 5 тыс. рублей меньше, чем за тот же период прошлого года.

Средняя сумма переводов клиентов Примосоцбанка в страны СНГ и дальнее зарубежье осталась фактически прежней – 48 тыс. рублей.

Как рассказывает Елена Колякина, жители Приморья по системе SWIFT активно пользуются переводами денежных средств за границу, в том числе для оплаты обучения своих детей. «Мы совершаем операции практически во всех валютах и во все направлениях, но самые популярные среди приморцев - Канада, Австралия, Норвегия и Великобритания», - говорит представитель Промсвязьбанка.

Яна МАЛЬЦЕВА.