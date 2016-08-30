Накопительная пенсия не пропадет

В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах от приморцев назойливо требуют перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), с этим же вопросом приходят даже домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, рассказывает деловая газета «Золотой Рог».

При этом активно используется аргумент – если не перевести в НПФ свои накопления, то со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам, что не соответствует действительности. Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю разъясняет, что пенсионные накопления граждан государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Более того, каждый должен решать сам, где формировать свою накопительную пенсию.

Вне зависимости от того, где они формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут выплачены после выхода на пенсию. Осуществлять выплату будет тот пенсионный фонд (государственный или негосударственный), в котором формировались пенсионные накопления граждан.

«Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого человека, он сам должен решить, кому больше доверяет – государству или частным компаниям. Если человек все же решил перевести пенсионные накопления в НПФ, то к выбору фонда необходимо отнеситесь максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом важно помнить, что если человек меняет пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, он лишается инвестиционного дохода от накоплений. Таким образом, ему это невыгодно», - поясняет Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю.