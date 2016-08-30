Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Накопительная пенсия не пропадет
В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах от приморцев назойливо требуют перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), с этим же вопросом приходят даже домой, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, рассказывает деловая газета «Золотой Рог».
При этом активно используется аргумент – если не перевести в НПФ свои накопления, то со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам, что не соответствует действительности. Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю разъясняет, что пенсионные накопления граждан государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Более того, каждый должен решать сам, где формировать свою накопительную пенсию.
Вне зависимости от того, где они формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут выплачены после выхода на пенсию. Осуществлять выплату будет тот пенсионный фонд (государственный или негосударственный), в котором формировались пенсионные накопления граждан.
«Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого человека, он сам должен решить, кому больше доверяет – государству или частным компаниям. Если человек все же решил перевести пенсионные накопления в НПФ, то к выбору фонда необходимо отнеситесь максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом важно помнить, что если человек меняет пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, он лишается инвестиционного дохода от накоплений. Таким образом, ему это невыгодно», - поясняет Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю.
Новости тематики
- В районах, пострадавших от наводнения, пенсии будут выплачены вовремя
- Накопительная пенсия не пропадет
- В Приморье выросли поступления налоговых платежей в бюджет
- Налоговые уведомления будут приходить через Личный кабинет
- Золотой Мост преодолел рубеж в 5000 голосов
- 15 июля надо заплатить налоги
- Материнский капитал выплачивают и наличными
- "День открытых дверей" в налоговой
- Cтавку по ипотеке для ДФО могут снизить минимум на 0,5 п.п.
- Пенсионный фонд ожидает отчетность от работодателей Приморья
Новости раздела
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
- Пострадавшие от тайфуна приморцы уже получили более 1,1 миллиона рублей
- Уникальное финансирование с Россельхозбанком
- ФРДВ и банк "Открытие" договорились о сотрудничестве при реализации проектов на Дальнем Востоке
- В районах, пострадавших от наводнения, пенсии будут выплачены вовремя
- Мгновенные платежи между Россией и Китаем стали реальностью - Титов
- Приморцы, как и в прежние периоды, хранят в банках крупные суммы
- Накопительная пенсия не пропадет
- Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным