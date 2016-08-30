Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года

Срок уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц един для всех россиян - не позднее 1 декабря 2016 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В октябре 2016 года жители края начнут получать налоговые уведомления от Филиала ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. Владельцы "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" получат налоговые уведомления в электронной форме без дублирования на бумажном носителе. Если налогоплательщик желает получить налоговое уведомление на уплату налогов в бумажном виде, то необходимо в срок до 1 сентября 2016 направить через Личный кабинет уведомление о направлении документов в бумажном виде.

Ирина ТАБАКОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Приморскому краю, обращает внимание на то, что налогоплательщики, у которых общая сумма транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не получат. Исключением является случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2016 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2013 год. Кстати, оплатить налоги можно сразу после получения налогового уведомления, не дожидаясь наступления срока уплаты налогов 1 декабря.

Оплату можно произвести в кредитной организации, почтовом отделении, а также воспользовавшись электронным сервисом на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Благодаря данному сервису можно распечатать налоговое уведомление, сформировать платежные документы, произвести оплату по безналичному расчёту в режиме онлайн или распечатать сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в любой кредитной организации.