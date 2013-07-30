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ВТБ усиливает позиции в Приморском крае

30 Июля 2013, 23:03 | Приморье

По итогам первого полугодия ВТБ в Приморском крае продемонстрировал прирост по всем основным показателям. Так, кредитно-документарный портфель банка в Приморье на 1 июля составил 28,7 млрд рублей, что на 29,6% выше показателей начала года. Об итогах деятельности ВТБ в Приморье рассказали первые лица регионального офиса.

Всего за первое полугодие 2013 года предприятиям выдано кредитов на общую сумму 5,7 млрд рублей, что на 69% выше аналогичного периода 2012 года. Из них клиентам среднего регионального бизнеса предоставлено финансирование в размере 0,7 млрд рублей. Объем привлечения средств клиентов составил почти 9 млрд рублей. По данным показателям отмечается рост к началу 2013 года в размере 19,8%.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляет оборонная промышленность - 83%. По-прежнему банк сотрудничает с администрацией города Владивостока. В первом полугодии 2013 года ВТБ принял участие и был признан победителем открытых аукционов на оказание услуг по предоставлению кредитных средств в сумме 700 млн рублей. Заемные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета города Владивостока, что будет способствовать улучшению сбалансированности бюджетного процесса и решению ряда социальных задач.

Всего клиентская база филиала на 1 июля составила около 1680 предприятий и компаний региона, из них 94% - это клиенты с годовой выручкой до 10 млрд рублей. Оборот по расчетным счетам в указанный период составил 584 млрд рублей. Положительную тенденцию специалисты банка отмечают и в привлеченных объемах ресурсов «до востребования». Сумма срочных депозитов за первое полугодие выросла более чем на 1,3 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем валютных операций, проводимых в рамках обслуживания внешнеэкономической деятельности клиентов. Объем конверсионных операций за 6 месяцев 2013 года составил $0,8 млрд.

1 июля текущего года на базе регионального операционного офиса ВТБ во Владивостоке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и Фондом развития Востока России и Байкальского региона. Подписание состоялось в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА и губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. В соответствии с соглашением, стороны намерены осуществлять сотрудничество по новым социально и экономически значимым проектам Дальневосточного региона. В частности, на территории Приморья планируется совместно работать над такими крупными инвестиционными проектами, как автомобильная дорога «Владивосток - Находка - порт Восточный», развитие аэропорта Владивостока, создание инфраструктуры для интегрированной туристическо-развлекательной зоны «Приморье».

«Руководство ВТБ рассматривает Дальневосточный федеральный округ в целом и Приморский край в частности как один из приоритетных рынков для ведения бизнеса. Банк рассчитывает серьезно усилить свои позиции на региональном уровне, в том числе и за счет реализации инвестиционных проектов. Результаты деятельности за первое полугодие 2013 года отражают динамичное развитие банка в регионе. Проведенная реформа сети позволила нашим подразделениям сконцентрироваться на развитии бизнеса. Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы оперативно отвечать возникающим потребностям клиентов, гибко реагируя на изменения их запросов», - сообщила руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.

Стоит отметить, что реформа сети банка ВТБ и связанный с этим переход весной текущего года банка ВТБ во Владивостоке из статуса филиала в статус регионального операционного офиса в части обслуживания клиентов-представителей среднего и крупного бизнеса на клиентах отразился положительно. Передача некоторых автоматизированных процессов в центры поддержки позволила ВТБ в Приморье более внимательно подходить к клиентам, детально погружаться в их потребности.

«Улучшение всех сервисов для клиентов, конечно же, у банка в приоритете. Мы стараемся индивидуально подходить к каждому клиенту, с одной стороны. С другой стороны, в банке ВТБ есть четкий, прописанный свод правил, связанных с поведением сотрудников банка, оформлением помещений, в которых производится обслуживание, и т.д. В совокупности это позволяет нам предоставлять такой сервис своим клиентам, чтобы они вновь и вновь возвращались к своему надежному партнеру - банку ВТБ, с которым им комфортно», - отметила заместитель руководителя дирекции по Приморскому краю банка ВТБ по операционной работе Марина БАКАЕВА.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ВТБ 






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