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В Приморье банки перешли не летний режим работы

30 Июля 2013, 21:39 | Приморье

Летний период для бизнеса, как правило, характеризуется как «мертвый сезон». Правда, летний спад активности разъехавшихся в отпуск клиентов и партнеров является своеобразным «затишьем перед бурей», ведь по возвращении, к сентябрю, хлынет новый поток бизнес-активности. Соответствующая динамика отражается и на потоке корпоративных клиентов в банках.

В летний период для многих  направлений бизнеса характерно снижение деловой активности, что соотносится с сезонным проявлением – отпусками.  Банковский сектор также подвержен  такому проявлению. «Для банков уменьшение количества поданных заявок, как правило, компенсируется объемом кредитования – ведь есть клиенты, которые в летний период  реализуют поставленные инвестиционные цели, т.е. бизнес-цели, не связанные напрямую с объемами продаж товаров и услуг», - комментирует Наталья БЕЛОГЛАЗОВА, начальник отдела малого бизнеса ВТБ24 в Приморье.

Кроме того, кредиты могут быть интересны сегменту как розничной, так и оптовой торговли. «Для мелкой розничной торговли летний период - это повышение активности в продажах. Для оптовой торговли так же, только к этому добавляется и тот факт, что лето-осень необходимо использовать для подготовки своей операционной деятельности к новогодним праздникам, а это и увеличение ассортимента, и определение ценовой стратегии, заключение новых контрактов», - отметил начальник управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Андрей БЕДНАРСКИЙ.

Несмотря на тенденцию к снижению клиентского потока с одной стороны, с другой - у клиентов, имеющих сезонный бизнес, наоборот, появляется потребность в получении банковских услуг и продуктов. Таким образом все и компенсируется, говорит Алексей Анфилофьев, заместитель управляющего Дальневосточным филиалом Банка Интеза. «Темпы роста обслуживания юридических лиц незначительно снижаются в июне-июле, но в августе уже начинается подъем, - отмечает он. - Таким образом, летом, если рассматривать этот период времени в целом, снижения темпов роста не наблюдается. Из банковских продуктов, которые подвержены сезонности, можно выделить депозитные продукты, по которым в предновогодние праздники всегда происходит значительный рост».

В зоне «сезонного снижения» в первую очередь кредиты на пополнение оборотных средств - нет активности со стороны покупателей, нет необходимости в наращивании запасов на складах, отмечает Наталья Белоглазова. С учетом специфики такого подхода в ВТБ24 предусмотрено «предварительно одобренное решение» - лимит финансирования, когда не происходит фактической выдачи кредитных средств, но есть решение оформить сделку в течение 6 месяцев с даты принятия такого решения, сообщила она.

«Темпы роста в части обслуживания также подвержены сезонности в летний период, но в целом рост  характеризуется «перетеканием» услуг: юридические лица свободные денежные остатки размещают на краткосрочные депозиты  - идет прирост,  расчетно-кассовое обслуживание, как правило, остается без изменений,  количество заявок на кредитование снижается, но объем предоставленных кредитов отражает прирост», - резюмировала Наталья Белоглазова.

Между тем специальные продукты «на лето» банки разрабатывают и для юридических лиц - для тех клиентов, которые не «лежат» под солнцем и стремятся использовать сезон отпусков для обгона конкурентов.

«До конца сентября в нашем банке действует акция «Выгодное лето», предусматривающая два пакетных предложения: «Стартовый» и «Выгодный», - рассказал Алексей Анфилофьев. - Это специальные предложения для малого и среднего бизнеса по расчетно-кассовому и кредитному обслуживанию. Например, наш банк готов отменить комиссию за открытие расчетного счета и подключение электронного банка, снизить тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, повысить проценты по схемам начисления процентов на остатки по счетам, а также снизить или полностью отменить комиссию за выдачу кредита клиентам малого и среднего бизнеса».

Сбербанк с 1 марта по 1 октября 2013 года отменил плату за предоставление и досрочное погашение по большинству кредитных продуктов для малого бизнеса. «Одна из главных проблем, с которыми сталкивается малый бизнес в Приморье, – низкая доступность финансовых ресурсов, так что отмена комиссии позволяет нам задать новые стандарты работы с малым бизнесом на рынке кредитования. По нашим расчетам, благодаря акции средняя стоимость кредита для предпринимателя снижается на 0,8 – 2%», - прокомментировал Андрей Беднарский.

Росбанк старается предлагать своим клиентам новые инструменты для работы дистанционно, рассказал Сергей БЕЛАВИН, региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка. Например, в Росбанке появились пластиковые карты для бизнеса с функцией пополнения расчетного счета в удобное время в любом регионе присутствия через банкомат.

ВТБ24 отложил свои акционные предложения для бизнеса до возвращения предпринимателей из отпусков. Ожидаемое время введения новой акции в этом году – начало III квартала. «Предполагаем,  что акции будут разработаны для целей пополнения оборотных средств (в прошлом году в рамках аналогичного предложения предоставлялись кредиты по фиксированной ставке 10% годовых). Уверены, в этом году предложение будет выгодным для действующих и новых клиентов банка», - сообщила Наталья Белоглазова.

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Анна Рыкова
Теги: Росбанк  банки  ВТБ24  сбербанк 



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Комментарии

  • Псевдоним09:58, 31.07.2013#

    если я не ошибаюсь, то комиссии, которые "отменил" Сбербанк, запрещены законодательно.

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