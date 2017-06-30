Заявление на получение или отказ от набора соцуслуг федеральные льготники могут подать без визита в ПФР

За два последних месяца в Приморском крае электронной услугой воспользовались более 200 человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) запущен новый электронный сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). За два последних месяца в Приморском крае данной электронной услугой воспользовались более 200 человек. Сервис позволяет федеральным льготникам подать в электронном виде заявление о предоставлении НСУ, об отказе от него или возобновлении его предоставления.

Напомним, что соответствующее заявление необходимо подать до 1 октября текущего года, а его решение вступает в силу с 1 января следующего года. Тем, кто своего выбора не меняет, заявление писать не нужно.Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО рассказывает, что право на получение государственной социальной помощи в виде НСУ предоставляется всем федеральным льготникам, численность которых в Приморском крае составляет 135 тыс. человек. 80% из них в настоящее время отказались от получения целого набора социальных услуг или его частей.

С 1 апреля 2017 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1048 рублей 97 копеек в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 807 рублей 94 копейки; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 124 рубля 99 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 рублей, 4 копейки.