Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" с 1 июля

С 1 июля 2017 года все новые выплаты из бюджета и внебюджетных фондов будут переводиться на национальные платежные карты «Мир», к этому же сроку кредитные организации России должны обеспечить прием и обслуживание карт «Мир» в своей сети банкоматов и электронных терминалов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Приморье обслуживание карты «МИР» готовы фактически все коммерческие банки: в банкоматах и на терминалах в супермаркетах и других торговых и сервисных точках присутствуют соответствующие лейблы. Кроме того, готовы эмитировать ее в формате кредитной и ко-брендовой совместно с Русским Географическим обществом как Бинбанк, карты с cash-back c Военторгом как ВТБ24. Так, ВТБ24 уже выпустил для дальневосточников почти 100 тысяч карт отечественной платежной системы. Альфа-Банк начал эмиссию карт «Мир» в апреле нынешнего года, тогда как подключил эквайринг этой карты на сайте Аэрофлот в 2016 году. К системе подключены и региональные банки.

По информации, предоставленной отделом по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, переход на карты «Мир» будет происходить максимально комфортно для клиентов бюджетной сферы. Так, впервые обратившиеся за выплатами бюджетники получат карты «Мир» с 1 июля 2017 года. Для тех, у кого уже есть карты международных платежных систем (за исключением пенсионеров), выпуск карты «Мир» должен быть произведен до 1 июля 2018 года.

Для пенсионеров же карта «Мир» будет выдаваться в рамках плановой замены карт международных платежных систем по истечении их срока действия с завершением этого процесса не позднее 1 июля 2020 года. При этом клиент сможет сам выбрать, каким образом ему удобно получать бюджетные средства: наличными, на банковский счет, к которому не привязана карта, или же на карту «Мир». Если клиент хочет получать выплаты наличными или на сберегательный счет, он получит их в том порядке, к которому привык. Выпуск карт пенсионерам будет осуществляться на тех же условиях, что и сейчас, то есть бесплатно для клиентов. Права других получателей бюджетных выплат также учтены в законе – им карты «Мир» будут выдаваться на тех же, либо более выгодных условиях.

Кроме того, при желании клиент-бюджетник для получения средств может оформить кобейджинговую карту, которая на территории России будет работать как карта платежной системы «Мир», а за границей – как карта международной платежной системы. Напомним, необходимость перевода выплат из бюджетных и внебюджетных фондов на национальный платежный инструмент была закреплена в законе «О национальной платежной системе» в 2014 году. Эта мера позволит государству гарантировать сохранность бюджетных средств и их доступность для граждан в любой геополитической ситуации. Сроки перевода, стартующего 1 июля, были уточнены в законе в 2017 году. Они учитывают уровень готовности инфраструктуры и время, необходимое банкам на перевод клиентов бюджетной сферы.