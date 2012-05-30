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Банк «Приморье» расширяет офисную сеть

30 Мая 2012, 12:26 | Приморье

Новый дополнительный офис Банка «Приморье» открылся в городе Уссурийске по адресу Ушакова, 20. В новом офисе банка доступны любые операции как для физических, так и для юридических лиц, в их числе обмен валюты, обслуживание вкладов, электронные переводы денежных средств, работа с коммунальными платежами, погашение кредитов.

Также есть возможность перечислить любые платежи: коммунальные, штрафы, налоги, оплатить услуги связи и отправить денежные средства в адрес получателя на территории России и за рубеж. К услугам клиентов - продажа и покупка дорожных чеков American Express и многое другое.

Кроме того, на рынке Уссурийска появился и новый продукт, ориентированный на семейных женщин, имеющих детей. Это банковская карта «Владмама», успешно запущенная на рынке Владивостока. Помимо всех преимуществ стандартного пластика, такая карта позволяет своим обладателям расплачиваться со скидкой в следующих учреждениях Уссурийска: туристической компании WorldTravel (скидка на авиабилеты и туристические путевки от 5 до 10%), в студии красоты «Сити» (скидка на все услуги 5%), в стоматологической поликлинике «Колорит» (скидка на все медицинские услуги 3%), в фотостудии «Нефформат» (скидка на фотосъемку до 15%), в магазинах «Спектр Техники» (скидка от 2,5 до 10%), в магазинах «Мегуми» (размер скидки зависит от типа товара), в компании «Окна Эталон» (дополнительная скидка по банковской карте 5%).

Заказать воду «Серебряный ключ» на дом или в офис теперь дешевле - при оплате лишь покажите вашу карту «Владмама» и получите скидку - 10 рублей с каждой бутылки объемом 19 литров. Список партнеров постоянно пополняется. Заказать ко-брендинговую карту «Владмама» можно в новом офисе Банка Приморье или на сайте www.vmcard.ru.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по реконструкции и расширению дополнительного офиса, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 83.

Также к услугам уссурийев еще один комфортный офис по адресу: Пушкина, 17.

Учитывая постоянно растущее количество клиентов банка «Приморье», по достоинству оценивающих качественный сервис, профессионализм и современные банковские услуги, расширение сети допофисов - это закономерная тенденция. В течение лета еще два дополнительных офиса откроются во Владивостоке, на очереди и другие города нашего края.

На правах рекламы.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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