Жителям Приморья открыли секреты правильного инвестирования на фондовом рынке

Самый безопасный способ вложения для начинающего инвестора — индивидуальный инвестиционный счёт

О том, как грамотно приумножить свой капитал и не потерять сбережения, с чего начать процесс инвестирования и как получить все положенные от государства налоговые льготы, во Владивостоке рассказал руководитель направления Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Фёдор Кулешов. Тема инвестирования собрала полный зал жителей и гостей дальневосточной столицы в публичной молодёжной библиотеке «БУК», сообщает газета «Золотой Рог»

Фёдор Кулешов подчеркнул, что инвестирование на фондовом рынке — это не только высокий доход, но и высокий риск. Банк России рекомендует не вкладывать в финансовые инструменты свои последние средства и диверсифицировать вложения. Кроме того, важно учиться инвестированию — начинающему инвестору лучше воспользоваться услугами профессионального брокера или управляющей компании.

«Существуют универсальные рекомендации, что начинать инвестировать можно, имея несколько десятков тысяч свободных рублей. По моему мнению, первые инвестиции можно сделать и с тысячей рублей: пусть вы не получите больших доходов, но приобретёте ценный опыт, который поможет вам в дальнейшем более грамотно размещать свои деньги в акции, облигации и другие финансовые инструменты», - отметил Фёдор Кулешов.

Эксперт пояснил, что самый безопасный способ вложения для начинающего инвестора — индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Здесь можно ежегодно получать пусть небольшой, но стабильный доход в виде налогового вычета, а через три года существенно приумножить свои средства. Главное помнить, что, если вы захотите забрать свои деньги раньше срока, придётся вернуть и уже полученный доход. Кроме того, средства на ИИС в отличие от вкладов не застрахованы государством.