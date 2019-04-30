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Жителям Приморья открыли секреты правильного инвестирования на фондовом рынке

30 Апреля 2019, 15:16 | Приморье
Самый безопасный способ вложения для начинающего инвестора — индивидуальный инвестиционный счёт 
 
О том, как грамотно приумножить свой капитал и не потерять сбережения, с чего начать процесс инвестирования и как получить все положенные от государства налоговые льготы, во Владивостоке рассказал руководитель направления Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Фёдор Кулешов. Тема инвестирования собрала полный зал жителей и гостей дальневосточной столицы в публичной молодёжной библиотеке «БУК», сообщает газета «Золотой Рог»
 
Фёдор Кулешов подчеркнул, что инвестирование на фондовом рынке — это не только высокий доход, но и высокий риск. Банк России рекомендует не вкладывать в финансовые инструменты свои последние средства и диверсифицировать вложения. Кроме того, важно учиться инвестированию — начинающему инвестору лучше воспользоваться услугами профессионального брокера или управляющей компании.
 
«Существуют универсальные рекомендации, что начинать инвестировать можно, имея несколько десятков тысяч свободных рублей. По моему мнению, первые инвестиции можно сделать и с тысячей рублей: пусть вы не получите больших доходов, но приобретёте ценный опыт, который поможет вам в дальнейшем более грамотно размещать свои деньги в акции, облигации и другие финансовые инструменты», - отметил Фёдор Кулешов.
 
Эксперт пояснил, что самый безопасный способ вложения для начинающего инвестора — индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС). Здесь можно ежегодно получать пусть небольшой, но стабильный доход в виде налогового вычета, а через три года существенно приумножить свои средства. Главное помнить, что, если вы захотите забрать свои деньги раньше срока, придётся вернуть и уже полученный доход. Кроме того, средства на ИИС в отличие от вкладов не застрахованы государством.
 
Тема инвестирования вызвала живую дискуссию в зале: кто-то из посетителей уже имел опыт инвестирования и хотел им поделиться, кто-то только планировал стать инвестором на фондовом рынке и спрашивал совета. Фёдор Кулешов постарался ответить каждому и рекомендовал чаще обращаться к ресурсам Банка России: ответы на многие вопросы можно найти на просветительском сайте Fincult.info.
 
 
 

 

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Теги: Банк России  инвестиции  фондовый рынок  индивидуальный инвестиционный счёт 



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