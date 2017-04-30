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"Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает Вас принять участие в семинаре руководителей, бухгалтеров компаний-участников внешнеэкономической деятельности: «Банковские консультации 2017: актуальные вопросы для компаний ВЭД».
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
Банковские проверки сделок ВЭД по Федеральному закону 115-ФЗ;
Типичные ошибки при ведении ВЭД;
Консультации по международным платежам:
- расчеты по экспорту в рублях РФ,
- документарное инкассо.
Дата и время проведения - 17 мая 2017 г., начало в 15:00.
Продолжительность мероприятия – 1 час.
Место проведения: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 (территория ВГУЭС, гостинично-ресторанный комплекс «Аванта», 7 этаж).
Участие в мероприятии бесплатное.
Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по тел.: (423) 242-42-42.
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