Примсоцбанк может сократить дивиденды

Совет директоров Примсоцбанка рекомендовал акционерам на годовом собрании 3 июня принять решение о выплате дивидендов за 2013 год из расчета 7 рублей 21 копейка на одну обыкновенную акцию номиналом 12 рублей, что на 23,3% меньше, чем годом ранее.

Примсоцбанк в 2013 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 23,3% по сравнению с показателем 2012 года - до 610,819 млн рублей. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль по итогам 2013 года совет директоров рекомендовал оставить нераспределенной.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.