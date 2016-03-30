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За год число клиентов сервиса "E-invoicing" выросло в восемь раз

30 Марта 2016, 15:07 | Приморье

Количество пользователей услуги электронного документооборота для корпоративных клиентов Сбербанка «E-invoicing» превысило 150 тысяч, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На Дальнем Востоке сервис активно используют около 6 тысяч предприятий. Наибольшей популярностью он пользуется в Приморском крае – здесь его подключили более 2 тысяч организаций. В Хабаровском крае число пользователей услуги составило 1,6 тысячи, в Амурской области – более 800, на Сахалине – 500. Также активно подключают сервис клиенты в Магаданской области –  на сегодня их число достигло уже 339, в Еврейской автономной области – более 200, в Камчатском крае – 190. На территории Чукотского автономного округа инновационным сервисом воспользовались 30  предпринимателей.

«За год число наших клиентов, которые активно пользуются сервисом «E-invoicing», выросло более чем в восемь раз, – отметил директор управления развития удаленных каналов обслуживания Сбербанка Михаил Малахов. – В апреле 2016 года мы запустим полный цикл кредитного документооборота в электронном виде для представителей крупного и среднего бизнеса».

Сбербанк активно использует технологию «E-invoicing» в собственной деятельности. Так, в рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2015» Сбербанк впервые подписал соглашения в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи. В 2015 году банк перевел документооборот со своими контрагентами в электронный вид по целому ряду процессов.

«E-invoicing» от Сбербанка признан лауреатом премии «Банковская сфера – 2015» в номинации «Продукт года». Задачами премии являются поиск инновационных подходов к банковским инструментам и привлечение к ним внимания профессионального сообщества.

«E-invoicing»  – универсальная система электронного документооборота, позволяющая оптимизировать бизнес-процессы организаций по взаимодействию друг с другом и с налоговыми органами. Подробнее о системе – на сайте Сбербанка.

Досье "Золотого Роаг": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сервис  сбербанк 






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