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Сбербанк впервые запустил сервис по покупке долей в коммерческой недвижимости
Сбербанк впервые запустил сервис, позволяющий широкому кругу клиентов инвестировать в коммерческую недвижимость, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Рекомендуемый размер инвестиций – от 330 тысяч рублей*, срок владения паем – пять лет. Предложение действует с 29 марта 2016 года по 29 апреля 2016 года включительно. Форма владения – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).
Ожидаемая доходность первого года инвестирования – 12% годовых, предполагаемая доходность за весь период владения оценивается на уровне 15% годовых в рублях.
Активом фонда станет объект складской недвижимости класса «А» PNK Толмачево, расположенный в 2 км от аэропорта «Толмачево» (Новосибирск) и введенный в эксплуатацию в 2010 году. Более 70% площадей сдано в долгосрочную аренду якорным арендаторам Ашан и О’кей. Одним из приоритетов в выборе объекта инвестиций стало его выгодное местоположение – на пересечении Транссиба и железнодорожного направления «Казахстан – Тихий океан».
Управление фондом осуществляет компания «Сбербанк Управление Активами», продажи осуществляет Сбербанк. Чтобы инвестировать в проект, необходимо оставить заявку на сайте Сбербанка и затем подписать документы в одной из более чем 1000 точек продаж: зон Сбербанк Премьер или офисов Сбербанк Первый по всей стране.
«Мы поговорили с клиентами и поняли: люди хотят вкладываться в недвижимость. Статистика это подтверждает, 42% россиян считают недвижимость наиболее надежным средством вложения денег. Раньше у людей был один вариант – приобретение квартиры для сдачи в аренду. А это проблемы с поиском «жильцов» и высокий порог входа - несколько миллионов рублей. Отвечая на потребность клиентов, мы предлагаем доступный сервис для вложения в высококлассную недвижимость: с низким порогом входа от 330 тыс. рублей и ожидаемой доходностью 15% годовых», – подчеркнула директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Яна Павлова.
*Минимальная стоимость пая 300 тысяч рублей.
Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
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