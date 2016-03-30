www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Недвижимость
Распечатать

Сбербанк впервые запустил сервис по покупке долей в коммерческой недвижимости

30 Марта 2016, 12:09 | Приморье

Сбербанк впервые запустил сервис, позволяющий широкому кругу клиентов инвестировать в коммерческую недвижимость, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Рекомендуемый размер инвестиций – от 330 тысяч рублей*, срок владения паем – пять лет. Предложение действует с 29 марта 2016 года по 29 апреля 2016 года включительно. Форма владения – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).

Ожидаемая доходность первого года инвестирования – 12% годовых, предполагаемая доходность за весь период владения оценивается на уровне 15% годовых в рублях.

Активом фонда станет объект складской недвижимости класса «А» PNK Толмачево, расположенный в 2 км от аэропорта «Толмачево» (Новосибирск) и введенный в эксплуатацию в 2010 году. Более 70% площадей сдано в долгосрочную аренду якорным арендаторам Ашан и О’кей. Одним из приоритетов в выборе объекта инвестиций стало его выгодное местоположение – на пересечении Транссиба и железнодорожного направления «Казахстан – Тихий океан».

Управление фондом осуществляет компания «Сбербанк Управление Активами», продажи осуществляет Сбербанк. Чтобы инвестировать в проект, необходимо оставить заявку на сайте Сбербанка и затем подписать документы в одной из более чем 1000 точек продаж: зон Сбербанк Премьер или офисов Сбербанк Первый по всей стране.

«Мы поговорили с клиентами и поняли: люди хотят вкладываться в недвижимость. Статистика это подтверждает, 42% россиян считают недвижимость наиболее надежным средством вложения денег. Раньше у людей был один вариант – приобретение квартиры для сдачи в аренду. А это проблемы с поиском «жильцов» и высокий порог входа - несколько миллионов рублей. Отвечая на потребность клиентов, мы предлагаем доступный сервис для вложения в высококлассную недвижимость: с низким порогом входа от 330 тыс. рублей и ожидаемой доходностью 15% годовых», – подчеркнула директор департамента развития отношений с клиентами Сбербанка Яна Павлова.

*Минимальная стоимость пая 300 тысяч рублей.

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сбербанк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru