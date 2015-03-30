Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 40 организаций Приморья примут участие в финансовой конференции
41 организация, ведущая деятельность на территории Приморского края, подала заявку на участие в Финансовой конференции. Это инициаторы проектов, банки, компании различных форм собственности. Среди них – ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ООО «ИСТ – Фарм», ООО «Технохолдинг Сумотори» и другие.
Участникам мероприятия расскажут о формах и методах государственной поддержки, механизмах реализации программ для малого и среднего бизнеса, возможностях Гарантийного Фонда Приморского края, а также о возможностях финансовой поддержки предпринимателей в современных условиях со стороны банков. Помимо этого, речь пойдет о законодательстве в области налогообложения: налоговых льготах и механизмах их получения.
По словам директора Инвестиционного Агентства Антона Родионова, конференция поможет приморским предпринимателям повысить финансовую грамотность и получить ответы на актуальные вопросы.
«Финансовая конференция станет той площадкой, которая позволит решить сразу несколько задач: наладит диалог между банковским и предпринимательскими секторами; позволит получить ответы на многие вопросы, которые сегодня волнуют инициаторов. Я говорю о подготовке проектов, налоговом законодательстве, государственной поддержке и работе Гарантийного Фонда Приморского края», - рассказал Антон Родионов.
Напомним, конференция пройдет 31 марта на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Организатор мероприятия - АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» при поддержке краевого департамента экономики.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
- Пострадавшие от тайфуна приморцы уже получили более 1,1 миллиона рублей
Новости раздела
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"