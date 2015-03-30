Более 40 организаций Приморья примут участие в финансовой конференции

41 организация, ведущая деятельность на территории Приморского края, подала заявку на участие в Финансовой конференции. Это инициаторы проектов, банки, компании различных форм собственности. Среди них – ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ООО «ИСТ – Фарм», ООО «Технохолдинг Сумотори» и другие.

Участникам мероприятия расскажут о формах и методах государственной поддержки, механизмах реализации программ для малого и среднего бизнеса, возможностях Гарантийного Фонда Приморского края, а также о возможностях финансовой поддержки предпринимателей в современных условиях со стороны банков. Помимо этого, речь пойдет о законодательстве в области налогообложения: налоговых льготах и механизмах их получения.

По словам директора Инвестиционного Агентства Антона Родионова, конференция поможет приморским предпринимателям повысить финансовую грамотность и получить ответы на актуальные вопросы.

«Финансовая конференция станет той площадкой, которая позволит решить сразу несколько задач: наладит диалог между банковским и предпринимательскими секторами; позволит получить ответы на многие вопросы, которые сегодня волнуют инициаторов. Я говорю о подготовке проектов, налоговом законодательстве, государственной поддержке и работе Гарантийного Фонда Приморского края», - рассказал Антон Родионов.

Напомним, конференция пройдет 31 марта на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Организатор мероприятия - АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» при поддержке краевого департамента экономики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.