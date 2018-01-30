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Ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий и инвалидов вырастут

30 Января 2018, 15:55 | Приморье

С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты и стоимость набора социальных услуг приморским федеральным льготникам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) приморцам, являющимся федеральными льготниками. В целом, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) направляется в России почти 15,5 млн льготников. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР). На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации сумм Пенсионный фонд выделит 450,6 млрд рублей, говорится на сайте ПФР. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от региона и основания для ее получения.

По словам руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидии СМЫЧЕНКО, в настоящее время в Приморском крае 133,5 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).

Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп

Автор: Яна Мальцева
Теги: федеральные льготники  ПФР  едв 



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