АТБ открыл новое отделение в Приморье

В конце 2012 года, в преддверии новогодних праздников Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) открыл новое отделение. Небольшой офис расположился в пос. Трудовое, по адресу ул. Лермонтова, 83.

Филиальная сеть АТБ включает 250 подразделений в 106 населенных пунктах 18 регионов страны. Отделение в пос. Трудовое стало 26-м в Приморском крае.

АТБ традиционно предлагает широкий спектр банковских услуг для юридических и физических лиц: оформление вкладов и кредитов, оплата счетов коммунальных служб и гашение кредитов сторонних банков, оформление пластиковых карт и обслуживание по ним и многое другое.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.