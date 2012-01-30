Налоговики отпраздновали день рождения

21 ноября исполнился 21 год со дня образования Государственной налоговой службы России. Управление ФНС России по Приморскому краю подошло к праздничной дате с отличными результатами. Собираемость налогов в крае оценивается как 5 баллов - по итогам 9 месяцев 2011 года налоговым инспекторам удалось наполнить бюджеты разных уровней на 100,11%.

Объем собранных на территории края налогов на 1 октября 2011 года в пересчете на одного занятого в экономике составил 47,5 тыс. рублей, что выше, чем за аналогичный период прошлого года на 24,2%. На 1 рубль товарно-денежного оборота организаций объем собранных налогов за 9 месяцев 2011 года составил 7,8 копеек.

За счет весомых поступлений в налоговую систему Приморье отправило в федеральный бюджет 8 млрд 411,3 млн рублей, что почти в 3 раза больше поступлений за прошлый год на 1 октября (по ДФО - 134,2%).

Консолидированный бюджет края получил 39 млрд рублей (на 10,8% больше поступлений, чем за 9 месяцев 2010 года). Драйверами роста оказались налог на доходы физических лиц (сборы увеличились на 2,3 млрд рублей, или на 13,5%) и налог на имущество организаций (рост на 15,1%, что связано с введением в эксплуатацию новых объектов основных средств по ряду предприятий).

Первым по процентному росту оказались сборы по акцизам (+29,6%) и единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (30,8%). Специалисты налоговой службы объясняют такой прорыв, в том числе, увеличением количества налогоплательщиков - «упрощенцев» и ростом налоговой базы.