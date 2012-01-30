Россиянам устроили "налоговые каникулы"

Оплатить земельный налог и налог на имущество физических лиц в 2011 году не потребуют

В 2011 году все граждане России должны получить единое налоговое уведомление на уплату сразу трех налогов - имущественного, земельного и транспортного.

Его форма утверждена ФНС практически год назад приказом от 05.10.2010 № ММВ – 7-11/479@. "Золотой Рог" уже обращался к обсуждению данной темы, но в связи с увеличением количества вопросов, адресуемых в редакцию и в налоговые инспекции районов и городов Приморья, мы вновь возвращается к этой проблеме.

Итак, всевозможные авансовые платежи по трем налогам отменены, и дата их оплаты унифицирована. Теперь все граждане, имеющие в собственности квартиры, земельные участки и автомобили, будут оплачивать налоги осенью. Но новое уведомление на уплату сразу трех налогов им поступит лишь в октябре следующего, 2012 года. Такие на первые взгляд "налоговые каникулы" стали возможны благодаря изменениям в законодательные акты муниципальных образований, как за налог на имущество физических лиц необходимо оплатить не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. Т.е. за 2011 год мы заплатим до 2 ноября 2012 года.

Как предусмотрено в Налоговом кодексе РФ земельный налог уплачивается не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом). При этом нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в каждом муниципальном образовании края устанавливается свой конкретный порядок и срок уплаты земельного налога. В итоге за 2011 год земельный налог следует уплатить в 2012 году, конкретный срок установит органом местного самоуправления города, района или поселка.

Исключение составил лишь транспортный налог, уведомление об его оплате мы должны были получить не позднее 3 октября, а заплатить не позднее 3 ноября 2011 года. Вполне возможно, что в этом году единое уведомление будет содержать информацию об имущественном налоге или налоге на землю, но произойдет это в том случае, если у собственника образовалась пеня и штрафы за прошлые годы.

"Предполагается, что заявленный порядок уплаты налогов - раз в год - дисциплинирует налогоплательщиков и сократит затраты на отправку уведомлений со стороны налоговой службы по почте. Налогоплательщик не запутается в квитанциях и не станет теряться в догадках - заплатил он налог или нет. До 2011 года приморцы, получая уведомления об оплате имущественных налогов и авансовых платежей от 3-х до 6 раз в год, порой оплачивали лишь часть из них, часто пребывая в твердой уверенности, что ничего не должны бюджету", - поясняет начальника отдела по работе с налогоплательщиками, их регистрации и учета и СМИ УФНС России по Приморскому краю Ирина ТАБАКОВА.

Кстати, на сайте УФНС России по Приморскому краю www.r25.nalog.ru работает специализированный портал «Узнай свою задолженность», там налогоплательщики – физические лица, указав свой ИНН, могут не только узнать задолженность по налогам, но также распечатать платежные документы для погашения имеющейся задолженности и затем внести положенные суммы через банковские киоски в круглосуточном режиме.