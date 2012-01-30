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От падения налоговых сборов в Приморье больше всего пострадают местный и краевой бюджеты
Ухудшение ситуации в сфере собираемости налогов глобально Приморский край еще не затронула. Однако латентный кризис наблюдается и в информации об итогах 2008 г., которые обнародовала налоговая служба края, и в начале 2009 г.
Первый квартал года еще не показатель. Хотя ожидаемый, пусть и небольшой рост налоговых платежей в бюджеты разных уровней прежних лет все же наблюдался и мог варьировать от 5 до 19%, тогда как январь 2009 г. просто шокирует своими налоговыми откровениями.
Всего в январе 2009 г. в федеральный бюджет от Приморья поступило 970,8 млн руб., что на 21,7% меньше, чем в январе 2008 г. Лидерами падения стали бюджетообразующие налоги: НДС и налог на прибыль организаций. Данные по налогу на добавленную стоимость ниже прошлогодних на 26% (интересно, что в феврале налогоплательщики решили выплеснуть все свои НДС-накопления и его поступления увеличились на 53,5% по сравнению с 2008 г.). В то же время в январе 2009 г. уровень собираемости налога на прибыль снизился на 22,8%, февраль в свою очередь принес падение еще на 52,6%. Оговоримся, что налоговая служба предоставляет данные нарастающим итогом.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами в январе 2009 г. стали ниже данных 2008 г. на 24,8%, а в феврале упали еще на 46,3%.
Краевой бюджет в январе 2009 г. стал лучше прошлогоднего на 1,7%. Разумеется, что налогами, традиционно формирующими бюджет края, стали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль. И если доля первого в "корзине налогов" составила 44,5%, а доля второго 27,7%, то это еще не все. Именно поступления налога на прибыль снизились на 15,4%. В январе росли лишь налоги, приносящие бюджету от 3 до 11% дохода. Так, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, вырос на 34,5%.
Местные бюджеты в январе приросли также на маленькую толику, т.е. на 1,4%. В феврале поступления, правда, подвинулись на 9,6% вверх. Кампания по декларированию гражданами своих доходов находится в своей кульминационной точке, поэтому новые данные за январь-март об уплаченных налогах должны отличаться от прошлогодних на 20-25%. Такова была многолетняя традиция за последние 3-4 года. Однако это произойдет, если действительно имеются положительные тенденции в экономике.
Анализ данных Управления ФНС России по Приморскому краю позволяет сказать, что наступает закат пресловутого налога на прибыль организаций. За весь 2008 г. его поступления в федеральный бюджет выросли на 58,7 млн руб., или на 2,3%. В то время как в 2007 г. он подрос на 692,3 млн руб., или на 36,6%, а в 2006 г. составил 1 891 947 руб., т.е. вырос на 23% по сравнению с 2005 г. С другой стороны, именно в 2005 г. налог на прибыль организаций в объеме общих поступлений составлял 10,76%, а в 2008 г. - уже 17,9%.
Отметим, вместе с тем, вполне логичен рост единого социального налога (ЕСН) и НДФЛ, которые зависят от заработной платы и пополняют краевой и местные бюджеты. Пенсионный фонд, налоговая служба и местные администрации хорошо поработали, выводя "серые зарплаты" из тени. ЕСН стал более весомым, и налог стал теснить НДС, который в 2005 г. занимал 50,39%, а в 2008 г. - 40,1% от общего объема поступлений в названные бюджеты. Увесистый ЕСН - 2008 г., в свою очередь, отличается от налога за 2007 г. на 8,2%, его доля 38,2% к 30%.
Скорее всего, именно "зарплатные комиссии", коих было проведено за 2008 г. рекордное количество, добавили 2,5% (по сравнению с 2007 г.) к показателям как краевого, так и местных бюджетов. Ранее НДФЛ занимал от общего объема поступлений, к примеру, в местных бюджетах 74,5% (2005 г.), 75% (2006 г.), 76% (2007 г.) и, наконец, 78,5% (2008 г.). Рост самих поступлений налога оказался выше на 24,2% показателей 2007 г. Пока мы можем констатировать точно лишь одно, что 2008 г. оказался наиболее "везучим" для НДФЛ.
Яна Мальцева, "Золотой Рог".
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