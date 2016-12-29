Лжеброкеры атакуют Владивосток

Деловая газета «Золотой Рог» не советует инвестировать в «лохотроны»

Проблемы с финансовой грамотностью населения привели к массовому выходу на рынок лжеброкеров. По наблюдениям Деловой газеты «Золотой Рог», сегодня во Владивостоке вовсю предлагают выйти на финансовый рынок и получить сверхдоходность, оперируя ценными бумагами. При этом обещают, что смс о нужном времени покупки или сброса акций и облигаций будет приходить на ваш смартфон.

Одна из таких контор обосновалась в деловом центре «Динас», бодро вручая сертификаты на обучение всем, попавшим в телефонный справочник, сформированный в том числе благодаря информации от менеджеров привлечения на косметологические услуги. Рассказывая о баснословных прибылях своего руководителя, один из менеджеров поясняет, что «его процент составляет более 20% в месяц».

Наши эксперты утверждают, то, что происходит в «Динасе» и других подобных местах, - «лохотрон» на 100%, и надеются, что со временем такие «точки» законодательно закроют.

Объем средств, которые приморцы сохраняют на банковских депозитах, на 1 ноября нынешнего года увеличился на 12-13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если обратиться к цифрам докризисного 2013 года, то тогда на банковских счетах частных лиц хранилось 164,209 млрд рублей. Итого двухгодичный рост составил 27%.

Из мониторинга банковских ставок, который традиционно проводит деловая газета «Золотой Рог», можно сделать вывод, что процентные ставки, которые предлагают на данный момент банки, с марта пошли на снижение в среднем на 1,5%.

Как сегодня развивается ситуация на рынке сбережений, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали участники финансового рынка.

Директор филиала АО «Открытие Брокер» в г. Владивостоке Роман МАНАЕНКОВ рассказывает, что прогнозы по инфляции пока направлены на замедление роста цен. Соответственно, ЦБ РФ может вновь начать снижать ключевую ставку, а это отразится на всех зависимых инструментах. То есть, депозитные ставки также будут снижаться. По предварительным прогнозам, на конец 2017 года ставка Банка России снизится на 1,5-2%, что предполагает соответствующее снижение депозитных ставок.

Управляющий ДВ филиалом АО «Банк Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ считает, что прирост депозитов может быть обусловлен отказом населения от политики потребления, сокращения излишних расходов и размещения освободившихся средств во вклады.

«Но, по мнению наших аналитиков, в этом году увеличение объема депозитов физических лиц обеспечено, прежде всего, капитализацией процентов. Доверие к банковскому сектору сохраняется, соответственно этот показатель будет расти. В настоящее время ликвидность банков и так достаточно высока, так что у них нет мотивации предлагать клиентам высокий процент на депозиты. Поэтому при выборе банка для размещения средств надо тщательно смотреть на ставки», - говорит Ярослав Розенбаум.

Ряд специалистов считает, что некоей альтернативой вкладам могут стать облигации. Но оперировать ими можно по-прежнему лишь через сертифицированного управляющего, брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый в банке.

Так, заместитель директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ считает, что обезличенные металлические счета могут принести большую доходность, чем традиционные вклады. Открыв такой счет, клиенты банка могут выбирать подходящий момент для выгодной покупки либо продажи металла в зависимости от его текущих котировок. Несмотря на нестабильность на рынках драгоценных металлов, при долгосрочном вложении денежных средств можно прогнозировать доходность выше, чем по вкладам физических лиц. При этом открывать счета ОМС можно не только в традиционных серебре и золоте, но и в таких металлах, как платина и палладий. Последний из них стабильно демонстрирует ежегодную положительную динамику роста.

По мнению директора ООО «Финион» Вячеслава КАРТАМЫШЕВА, инвестиции в облигации банков на сегодняшний день представляются неким аналогом депозита. Доходность выше, надежность высокая. Но отсутствуют гарантии в случае банкротства какого-либо эмитента. Поэтому инвестировать лучше в целую «корзину» таких облигаций. Если это делать через ИИС, то есть возможность сэкономить свои средства на налоговых вычетах. Правда, общая сумма инвестиций будет не больше, чем максимальная сумма страхования вклада. Исходя из текущего положения на рынке и тенденций, такой вид инвестиций станет все более актуальным, а депозиты, как источник преумножения средств, уйдут в прошлое.

Начальник отдела портфельных инвестиций банка «Приморье» Дмитрий КОПЫЛОВ объясняет, почему доход по банковским облигациям зримо выше, чем по аналогичным ценным бумагам федерального займа.

«Дело в том, что доходность прямо пропорциональна риску. Чем выше потенциальный риск – тем на более высокую доходность рассчитывают инвесторы, и наоборот. Так как банки более подвержены всевозможным рискам, чем бюджеты государства, регионов, то и уровень доходности по облигациям банков выше. Например, сейчас доходность по ОФЗ составляет 7-8% годовых, по субфедеральным облигациям - 8-9% годовых, по банковским облигациям - 9-11% годовых», - говорит банкир.

Дмитрий Копылов обращает внимание, что, в отличие от вкладов, вложения в облигации ничем не застрахованы и в случае появления признаков неплатежеспособности эмитента могут резко потерять ликвидность и обесцениться. Также процентный доход по банковским облигациям облагается подоходным налогом, в отличие от вкладов.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.