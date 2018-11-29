Олег Кожемяко добился от Игоря Шувалова финансирования социальных проектов в Приморье

Государственная корпорация ВЭБ.РФ профинансирует проекты в сфере дорожного хозяйства, ЖКХ, жилищного строительства, поддержки малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение подписали 29 ноября врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и глава госкорпорации Игорь Шувалов, сообщает газета "Золотой Рог".

В ходе встречи врио губернатора подчеркнул, что администрация Приморья заинтересована в сотрудничестве с ВЭБ.РФ в работе по созданию нового облика Владивостока, проектов в сфере ЖКХ, по строительству кольцевой автодороги, продолжении строительства жилого кооператива “Остров” на острове Русском, развитии микрорайона бухты Патрокл, где по решению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в ведение региона были переданы 30 площадок под жилую застройку.

- Для нас очень важно иметь такого надежного партнера, обладающего опытом и знаниями. Уверен, совместные проекты в будущем принесут пользу Приморью и Владивостоку не только как центру региона, но и, надеюсь, в будущем столице Дальнего Востока», – отметил Олег Кожемяко.

По словам Игоря Шувалова, для ВЭБ.РФ первостепенной задачей остается развитие городской экономики. «Во Владивостоке мы будем заниматься мастер-планами, реконструкцией старых районов, строительством нового жилья. Мы знаем, как помочь Владивостоку развиваться, делаем это совместно с японцами в рамках диалога Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ», – обозначил Игорь Шувалов.

Вместе с председателем ВЭБ.РФ в Приморье приехали руководители Корпорации МСП, ДОМ.РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра и Фонда развития Дальнего Востока. В ходе рабочей поездки в Приморье 29-30 ноября они также посетят Большой Камень, где рассмотрят возможность увеличения числа заказов гражданских судов на верфи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.