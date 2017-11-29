Кредитный кооператив, который почти лопнул

Выдача вкладов клиентам кооператива «Восточный фонд Сбережений» приостановлена

Ситуация с приостановкой деятельности кредитного потребительского кооператива граждан с филиальной сетью в 17 городах страны и 7 федеральных округах всколыхнула всё кооперативное движение России. В Камчатском, Приморском, Хабаровском краях этот кооператив известен как «Восточный фонд Сбережений», он по-прежнему указан как действующий исходя из данных Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 17 ноября 2017 года. Общее число членов кооператива превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц (по данным www.cbr.ru).

Тем временем, выдача вкладов клиентам кооператива приостановлена, а Банк России направил 22 кредитным кооперативам группы предписания о запрете осуществлять привлечение денежных средств, принимать новых членов и выдавать займы. Над КПКГ «Восточный фонд Сбережений» явно маячит клише «финансовой пирамиды».

Одновременно возникает вопрос, почему соответствующие органы так долго позволяли данной финансовой структуре работать, если на лицо все признаки мошенничества? Неофициальное предположение – следили за работой, раскручивая «схему» недобросовестного управления финансами граждан до конца.

Финимперия за тюремной решеткой

СРО «Опора кооперации», членом которого являлся КПКГ «Восточный фонд Сбережений» и другие его собратья в регионах России, по сей день не выпустило официальный пресс-релиз о сложившейся ситуации, и, значит, не выработало общего мнения о проблеме. Тогда как компенсировать вклады пайщикам по закону в случае банкротства кооператива должна будет именно эта саморегулируемая организация.

Итак, паника среди приморских пайщиков возникла после того, как появилась информация о причастности КПКГ к крупной махинации, которую провернул доктор экономических наук, профессор Максим СЕРКИН. Предполагается, что за 7 лет деятельности кооперативы этой сети смогли привлечь средства пайщиков на миллиарды рублей. За несколько подведенных им под банкротство в 2009-2011 годах банков (Востокбизнесбанк, Востоккредитбанк и др.) и исчезнувшие из них десятки миллиардов рублей пришлось раскошеливаться перед вкладчиками государству в лице Госкорпорации «АСВ». Любопытно, что новой финансовой империей» Максим Серкин руководил, отбывая заслуженное наказание в местах не столь отдаленных с 2015 года.

«Я не знаю в современной истории России подобного мошенника, который смог бы руководить финансовыми потоками из мест заключения. Координация финансовых потоков - вещь чрезвычайно длительная, трудоемкая и требующая больших временных затрат, а это как минимум 3-4 года. Поэтому, полагаю, основой этого криминально-экономического чуда в стенах исправительного учреждения стала служебная халатность целого ряда чиновников. Ряд вопросов есть к Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний – как вообще могла сложиться ситуация, при которой человек одновременно отбывает наказание за ранее совершенные правонарушения и, не выходя из тюрьмы, совершает новые? Считаю, что за деятельностью КПКГ «Восточный фонд сбережений» не доглядел и Дальневосточный мегарегулятор. Ведь балансовые и бухгалтерские нормативы ликвидности такого рода финансовых структур пирамидальной направленности всегда «красные». А это значит, что регулятор, по идее проверяющий ежемесячную (квартальную) отчетность, мог ввести временную администрацию Центробанка, с тем, чтобы запретить увод активов и средств пайщиков, и подать судебный иск на все аффилированные к Серкину КПК, включая «Восточный Фонд сбережений». Почему это не было сделано вовремя?», - задает риторический вопрос председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН.

Расчистка только началась

Тем не менее финансовый рынок «подчищают» от различных сомнительных структур давно и планомерно. Если в прошлом году в Приморье действовало 48 кредитных кооперативов, то на сегодняшний день осталось 39. 11 КПКГ находятся в стадии ликвидации. Как правило, первым звоночком о возможном конце деятельности является выход или исключение из СРО.

По словам председателя КПК «Оберегъ» Татьяны ВАСЕНКОВОЙ, надо ясно понимать, что идет серьезная работа по очищению финансового рынка от недобросовестных структур, скрупулезно проверяют кредитные кооперативы и микрофинансовые организации, ломбарды. «Нас всех проверяют по всем статьям, как Центробанк, так и прокуратура, СРО. Конечно, в столь напряженном ритме проверок работать стало непросто, хотя пристальный подход проверяющих органов скорее помогает, чем мешает. С рынка в итоге уходят люди, которые в большинстве своем занимаются чистой воды манипуляциями», - уверена наша собеседница.

Сегодня чудеса финансовой грамотности демонстрируют и сами пайщики, услышав где-то о феноменальном способе сбережения, закрывают счета на сотни тысяч рублей, горя желанием вложиться, например, в криптовалюту. «Такое впечатление, что наши люди просто желают ощутить волну эмоций – сначала восторг, потом разочарование. В момент азарта они не слушают разумные доводы, в итоге отдают деньги на откуп какой-то компьютерной программе. Мошенничество проложило путь к разуму граждан через инновационную дорожку», - делятся казусными историями представители кредитных кооперативов.

Заместитель председателя КПК «Союз» (Арсеньев) Олеся КЛИМОВИЧ рассказывает, что сегодня все кооперативы соответствующие органы проверяют достаточно серьезно как в отношении правильного оформления потребительских займов, так и соблюдения закона № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…». А если кооператив включает в свой состав более трех тысяч пайщиков (что большая редкость на рынке), такая организация находится под прямым надзором со стороны Банка России. При этом сам факт широкой филиальной сети у одного кооператива должен был породить вопросы. По закону кредитный потребительский кооператив граждан должен быть территориально расположен в городе или регионе, где зарегистрирован.

«Ситуация действительно очень напряженная, мы опасаемся ажиотажа среди пайщиков, которые могут поддаться негативным настроениям. Поэтому лишний раз взвешиваем, выдать ли предпринимателю кредит, который ему очень необходим под новый год или придержать деньги на случай форс-мажора. Ведь все хотят сохранить репутацию», - делится своими чувствами руководитель одного из кредитных потребительских кооперативов Владивостока.

Официальная версия

На вопрос, что же происходит на рынке дальневосточной кредитной кооперации, Дальневосточное ГУ Банка России ответило следующим образом: «В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий Банк России выявил деятельность неформальной группы, состоящей из страховой организации, 22 кредитных потребительских кооперативов (далее – КПК) и неподнадзорных организаций (далее – группа). По результатам дистанционного надзора было установлено, что группа имеет федеральный масштаб деятельности и обладает признаками «финансовой пирамиды». Пайщиками КПК, входящих в группу, оказались более 25 тысяч граждан, из них большая часть (16,6 тыс.) заключили договоры о передаче личных сбережений. Объем материального ущерба при этом превышает 7,5 млрд рублей. КПК же в данной схеме используются в противоправных целях, направленных на обеспечение формальной легитимности деятельности группы».

Таким образом, через кооперативы мошенники привлекали от населения денежные средства, перечисляли их подконтрольным организациям. Полученные займы направлялись на совершение «схемных» операций; исполнение обязательств осуществлялось за счет новых пайщиков; 90% организаций являлись «техническими» компаниями с «плохим» финансовым положением.

В августе 2017 года Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». В настоящее время правоохранительными органами решается вопрос об избрании меры пресечения к уже задержанным в рамках расследования лицам, продолжаются мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к указанной группе.

Подстраховаться негде

Банк России обращает внимание потребителей финансовых услуг, что действие Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на денежные средства пайщиков КПК не распространяется. КПК не являются банками, не входят в систему обязательного страхования вкладов, передаваемые кооперативам средства не являются вкладами. В случае, если сбережения застрахованы страховой организацией, пайщик КПК вправе обратиться к ней за выплатой в соответствии с условиями договора страхования.

По мнению Александра Ивашкина, сейчас лучше всего не ждать, когда ситуация разрешится, а начинать действия по возврату своих средств, пока КПКГ не закрылся.

Алгоритм действий должен быть следующим. Пайщику необходимо написать претензию на имя руководителя КПКГ. В ней следует четко изложить свои требования о выплате всей суммы задолженности и расторжении договора. Одновременно направить запрос в Центробанк и Саморегулируемую организацию, в которую входит кооператив, о страховании ответственности перед пайщиками компании. Если за отведенные законом десять дней организация не выплатит вам средства, можно обращаться в суд. В исковом заявлении изложите свои требования о возврате денег, которые вложили в КПКГ, укажите все суммы задолженностей.

После суда, который, скорее всего, примет решение в вашу пользу, за дело возьмется УФСП (судебные приставы). Они имеют право арестовать счета и распределить средства по исполнительным листам. Бывает, что на банковских счетах нет достаточных средств, тогда потребуется дополнительное судебное разбирательство

МНЕНИЕ

С точки зрения директора КПКГ «Денежный» Людмилы СМИРНОВОЙ, процедура банкротства кредитных кооперативов несовершенна. Не всегда в случае процедуры банкротства выиграют пайщики.

Кроме того, главное отличие кооператива от банка заключается в возможности оперативно собрать пайщиков, разработать совместную стратегию и постараться выйти из кризиса. Кооперативы сегодня не менее достойны санации, которой наделяются лишь банки. Поэтому возникает и закономерный вопрос: всевозможные директивы от ЦБ кооперативы соблюдают уже давно, когда же будет создан фонд страхования вкладов кредитной кооперации по аналогии с АСВ?

Яна МАЛЬЦЕВА.