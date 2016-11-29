Приморье лишается банкоматов

Снять и перевести наличные в Приморском крае становится все труднее

Несмотря на большой охват приморцев пластиковыми картами, на безналичный расчет приходится лишь треть операций – 62,503 млрд рублей, в том числе через онлайн-сервисы банков. До сих пор большую часть граждане предпочитают получать наличными – 184,807 млрд рублей. Именно по этой причине, приходя в привычное место и не видя там банкомата или киоска, пользователь испытывает противоречивые чувства.

Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог» в неофициальных беседах с местными банкирами, парк банкоматов сегодня пополняется только в активных точках продаж – торговых центрах и учреждениях с крупными зарплатными проектами. В зданиях, где собственник не может обеспечить полноценную охрану этих устройств, они изымаются. Поэтому банкомат, встроенный в стену, уходит из банковского обихода.

Получить и выдавать деньги кредитные организации предпочитают в отапливаемых помещениях, где их клиент сможет иметь круглосуточный или максимально возможный по времени доступ и не рискует получить «по голове». В таких офисах, как правило, есть видеонаблюдение, там можно отследить и скимминг. А охрана торговых центров также служит некой страховкой от мошенничества. К слову, срок эксплуатации банкомата в среднем составляет 10 лет.

Досье "Золотого Рога": По данным www.cbr.ru, на начало июля 2016 года в Приморском крае было эмитировано более 2,2 млн пластиковых карт. Всевозможные операции обслуживали 3110 банкоматов (+ 1 тыс. устройств за четыре последних года) и 6,1 тыс. банковских киосков (электронных терминалов, предназначенных для приема наличных денег и оплаты услуг).

По словам директора по развитию розничных каналов Росбанка Виктории СЕЛЕЗНЕВОЙ, банки стараются максимально эффективно использовать банкоматную сеть и все чаще рассматривают банкомат как канал обслуживания и точку кросс-продаж продуктов банка действующим клиентам, одновременно расширяя платежные возможности для «неклиентов» банка, и, как следствие, стараются размещать банкоматы в местах с наибольшим клиентским трафиком.

Реакция на неисправности

«Для контроля работы банкоматов в банке «Приморье» внедрена система технического онлайн-мониторинга устройств самообслуживания. При возникновении внештатной ситуации в работе устройств система автоматически информирует специалистов технической поддержки банка. В зависимости от ситуации устройство остается в рабочем режиме или автоматически переходит в состояние блокировки с отображением на экране информационного сообщения «Банкомат/Терминал временно не работает». В основной массе нештатные ситуации разрешаются дистанционно, но в исключительных случаях на объект выезжает специалист технической поддержки», - так комментирует ситуационное решение проблем начальник управления пластиковых карт и платежных технологий банка «Приморье» Дмитрий ЦВИРКУН.

Начальник управления процессингового центра банка «Восточный» Дмитрий ЮХНОВ рассказывает, что в банке работает система мониторинга, которая позволяет в режиме реального времени контролировать исправность всей сети устройств самообслуживания. Оборудование устройства имеет возможность самостоятельно реагировать на отказы узлов. Если речь идет, например, о закончившейся чековой ленте или неисправном принтере, банкомат выводит на экран сообщение «Продолжить без печати чека?», и клиент сам принимает решение, продолжать ли ему работать с этим устройством или выбрать другой способ произвести операцию. Если неисправность более серьезная – например, не работает прием или выдача наличных, – часть основных функций устройства блокируется. В любом случае специалисты банка сразу же видят данные обо всех неисправных устройствах и направлют инженеров для ремонта. Сроки устранения неисправности устройства зависят от удаленности устройства и сложности поломки. В среднем устройство восстанавливается в срок до 8 рабочих часов.

Начальник Центра управления сетью устройств самообслуживания Приморского отделения Сбербанка Юлия ВАЖЕНИНА отмечает, что в банке работает единая система мониторинга всех устройств самообслуживания, которые расположены в Приморье. В системе отражается не только работоспособность банкоматов и информационно-платежных терминалов, а также сведения об устройствах, которые ожидают загрузки (инкассации). В случае если после перезагрузки работоспособность устройства не была восстановлена, выезжает инженер для его диагностики и ремонта. По Владивостоку специалист выезжает на место в течение часа, на отдаленные территории по краю – не позднее следующего дня.

«Все хорошо, прекрасная маркиза…»

Кеш-ресайклинг становится трендом в банкоматной сфере - совмещение в одном устройстве функций приема и выдачи этих же денежных средств, или замкнутый оборот наличности.

Заместитель директора Приморского филиала Россельхозбанка Алексей АНДРОНОВ обозначает ориентацию банка на планомерную замену парка банкоматов на более современные модели, а также расширение перечня функций устройств. Одновременно в Приморье банк развивает и сеть информационно-платежных терминалов (ИТП), 17 подобных устройств работают в офисах приморского филиала банка. На взгляд Алексея Андронова, активное развитие удаленных каналов обслуживания обеспечивает быстрый, удобный и безопасный доступ к современным банковским услугам не только горожанам, но жителям сельских территорий.

По словам директора департамента розничного бизнеса банка «Приморье» Елены ЗОРИНОЙ, на всей территории присутствия банка в крае сформирована оптимальная сеть банкоматов и терминалов с набором операций, отвечающих потребностям клиентов, и дальнейшие изменения в сети планируются точечные, основанные на текущих бизнес-показателях. Банк ведет активную работу по расширению своего присутствия на территории Дальнего Востока, что, в свою очередь, приведет к расширению сети устройств за пределами Приморья.

Юлия Важенина также констатирует, что на сегодняшний день в Приморье работает 616 банкоматов Сбербанка. В соответствии с нормативами нагрузки по количеству операций на каждое устройство, сейчас это оптимальное количество, то есть нет ни дефицита, ни избытка банкоматов. Таким образом, нет необходимости в увеличении или сокращении сети банкоматов Сбербанка в Приморском крае. «Мы отслеживаем транзакционную нагрузку на каждое устройство во Владивостоке и в крае и при необходимости перемещаем устройства туда, где они необходимы. Таким образом, в местах с наибольшей нагрузкой на банкоматы может появиться и два, и три устройства в одном месте. В Приморье мы начинаем плановую замену банкоматов на устройства с функцией cash recycling (кеш-ресайклинг), то есть наличные, внесенные одним клиентом при пополнении счета, могут быть выданы другим клиентам при снятии денег», - рассказывает представитель Сбербанка.

ВТБ24 обещает добавить банкоматов

Начальник управления развития устройств самообслуживания ВТБ24 Елена ЛОСКУТОВА отмечает, уже сегодня кредитная организация обладает второй по размерам банкоматной сетью в России, охватывая 69 регионов страны. В частности, в Приморье и Хабаровском крае на текущий день установлено почти 800 банкоматов ВТБ24. К концу 2017 года сеть прирастет на 900 банкоматов, из которых не менее 10% придется на города Приморья и Хабаровского края.

При этом будут происходить изменения в моделях: увеличение произойдет в основном за счет банкоматов с функцией кеш-ресайклинга, а некоторые старые модели будут ротированы. С точки зрения клиентов – устройства будут работать дольше, без «остановок» на инкассацию.

Также банками группы ВТБ на 2017 год запланированы работы по унификации сервисов банкоматов группы. Сейчас клиенты ВТБ24 могут снять наличные с карты любого банка, входящего в группу ВТБ, без комиссии в банкоматах ВТБ, ВТБ24 и Почта-Банка, а уже в следующем году можно будет осуществлять и внесение наличных на карты в банкоматах группы, а также проверить баланс, сменить ПИН-код и провести перевод с карты на карту.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.