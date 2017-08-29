Открыт Портал Морской порт Владивосток

Срок выпуска транзитных деклараций будет сокращен буквально до нескольких минут с момента прибытия судна в порт, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Владивостокскую таможню.

В этом году через Портал Морской порт Владивосток будет запущено повсеместное электронное декларирование, предварительное информирование о ввозе товара с использованием комплекса программных средств и в конечном итоге, ускорение сроков выпуска товаров и сокращения сроков нахождения товаров в морских портах.

28 августа состоялся пресс-тур во Владивостокский морской торговый порт. Представители Владивостокской таможни рассказали об электронном оформлении прибытия/убытия морских судов и перевозимых ими товаров посредством нового программного средства КПС «Портал Морской порт». Наглядно показали, как обеспечивается взаимодействие между всеми участниками процесса при оформлении товаров и транспортных средств в морском порту. Активное внедрение современных технологий направлено на существенное ускорение и упрощение таможенных операций: электронное декларирование, предварительное информирование о ввозе товара с использованием комплекса программных средств и в конечном итоге, ускорение сроков выпуска товаров и сокращения сроков нахождения товаров в морских портах. Владивостокская таможня стала экспериментальной площадкой, на которой был внедрен комплекс программных средств «Портал Морской порт Владивосток».

В 3 квартале 2016 года эксперимент по применению комплекса был распространён на остальные «морские» таможенные посты Владивостокской таможни – Первомайский, Морской порт Зарубино и Морской порт Славянка. Несмотря на небольшой срок работы, уже есть первые показатели, которые говорят о сокращении нахождения товаров в порту. В 2016 году, после внедрения «Портал Морской порт», показатель сократился существенно – практически на 2 суток (в сравнении с 2015 годом). Портал объединяет в единый процесс работу таможенной, пограничной службы органов ветеринарного, карантинного фитосанитарного надзора, санитарно-карантинного контроля, администраций морских портов и участников внешнеэкономической деятельности.

Как рассказал заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур №1 Владивостокской таможни Сергей БОРИСЕНКО, «Портал Морской порт» предназначен для обеспечения совместной работы участников внешнеэкономической деятельности, федеральных органов исполнительной власти и других участников морских перевозок в морских портах Российской Федерации на основе принципов и механизмов «Единого окна» и электронного документооборота. Он обеспечивает государственным контрольным органам доступ к предварительно поданной информации о судне, команде, пассажирах и грузах (товарах) для анализа и принятия решений в отношении участия представителей государственных контролирующих органов в госкомиссии по контролю судна и вынесения таможенными органами предварительных решений относительно перемещаемых товаров.

В настоящее время во Владивостокской таможне проводятся мероприятия, направленные на реализацию технологии автоматического выявления комплексом программных средств «Портал Морской порт» товаров, в отношении которых зарегистрированы предварительные транзитные декларации. Это делается для того, чтобы сформировать и направить в информационную систему участника внешнеэкономической деятельности уведомления о прибытии товаров и сократить срок выпуска транзитных деклараций, буквально, до нескольких минут с момента прибытия судна в порт.

Уже в ближайшее время добросовестные перевозчики смогут оценить еще одно преимущество работы с электронной предварительной информацией. Так, на ее основе может быть сформировано электронное судовое дело, которое может полностью заменить бумажные носители. Как следствие, в прошлое уйдет необходимость доставлять в таможню многостраничные пакеты документов. Как поясняет пресс-секретарь Владивостокской таможни Инга Солодовник, технология предварительного декларирования позволяет осуществлять подачу предварительной декларации на иностранные товары, в том числе предварительную транзитную декларацию, до фактического ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.