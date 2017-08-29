Finam
LentaInformNews
Открыт Портал Морской порт Владивосток
Срок выпуска транзитных деклараций будет сокращен буквально до нескольких минут с момента прибытия судна в порт, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Владивостокскую таможню.
В этом году через Портал Морской порт Владивосток будет запущено повсеместное электронное декларирование, предварительное информирование о ввозе товара с использованием комплекса программных средств и в конечном итоге, ускорение сроков выпуска товаров и сокращения сроков нахождения товаров в морских портах.
28 августа состоялся пресс-тур во Владивостокский морской торговый порт. Представители Владивостокской таможни рассказали об электронном оформлении прибытия/убытия морских судов и перевозимых ими товаров посредством нового программного средства КПС «Портал Морской порт». Наглядно показали, как обеспечивается взаимодействие между всеми участниками процесса при оформлении товаров и транспортных средств в морском порту. Активное внедрение современных технологий направлено на существенное ускорение и упрощение таможенных операций: электронное декларирование, предварительное информирование о ввозе товара с использованием комплекса программных средств и в конечном итоге, ускорение сроков выпуска товаров и сокращения сроков нахождения товаров в морских портах. Владивостокская таможня стала экспериментальной площадкой, на которой был внедрен комплекс программных средств «Портал Морской порт Владивосток».
В 3 квартале 2016 года эксперимент по применению комплекса был распространён на остальные «морские» таможенные посты Владивостокской таможни – Первомайский, Морской порт Зарубино и Морской порт Славянка. Несмотря на небольшой срок работы, уже есть первые показатели, которые говорят о сокращении нахождения товаров в порту. В 2016 году, после внедрения «Портал Морской порт», показатель сократился существенно – практически на 2 суток (в сравнении с 2015 годом). Портал объединяет в единый процесс работу таможенной, пограничной службы органов ветеринарного, карантинного фитосанитарного надзора, санитарно-карантинного контроля, администраций морских портов и участников внешнеэкономической деятельности.
Как рассказал заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур №1 Владивостокской таможни Сергей БОРИСЕНКО, «Портал Морской порт» предназначен для обеспечения совместной работы участников внешнеэкономической деятельности, федеральных органов исполнительной власти и других участников морских перевозок в морских портах Российской Федерации на основе принципов и механизмов «Единого окна» и электронного документооборота. Он обеспечивает государственным контрольным органам доступ к предварительно поданной информации о судне, команде, пассажирах и грузах (товарах) для анализа и принятия решений в отношении участия представителей государственных контролирующих органов в госкомиссии по контролю судна и вынесения таможенными органами предварительных решений относительно перемещаемых товаров.
В настоящее время во Владивостокской таможне проводятся мероприятия, направленные на реализацию технологии автоматического выявления комплексом программных средств «Портал Морской порт» товаров, в отношении которых зарегистрированы предварительные транзитные декларации. Это делается для того, чтобы сформировать и направить в информационную систему участника внешнеэкономической деятельности уведомления о прибытии товаров и сократить срок выпуска транзитных деклараций, буквально, до нескольких минут с момента прибытия судна в порт.
Уже в ближайшее время добросовестные перевозчики смогут оценить еще одно преимущество работы с электронной предварительной информацией. Так, на ее основе может быть сформировано электронное судовое дело, которое может полностью заменить бумажные носители. Как следствие, в прошлое уйдет необходимость доставлять в таможню многостраничные пакеты документов. Как поясняет пресс-секретарь Владивостокской таможни Инга Солодовник, технология предварительного декларирования позволяет осуществлять подачу предварительной декларации на иностранные товары, в том числе предварительную транзитную декларацию, до фактического ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Новости тематики
Новости раздела
- Открыт Портал Морской порт Владивосток
- Банки и страховые компании назойливо предлагают свои НПФ
- Приморцы используют карту МИР
- Ухаживать за больными и престарелыми можно за деньги
- Жители Приморья устремились за ипотекой
- У жителей Приморья две главные проблемы
- Декретный отпуск добавит к пенсии 141 рубль
- Материнский капитал пригодится для учебы
- "Адмирал" с Востока
- Дальневосточный банк правительство РФ уполномочило обслуживать предприятия, имеющие стратегическое значение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса
- Коммуниста во Владивостоке наказали за членство в... "Единой России"