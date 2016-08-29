За символ новой купюры приморцы смогут проголосовать уже в сентябре

Мост через бухту Золотой Рог, как одна из основных достопримечательностей Приморья, может попасть на новую банкноту номиналом в две тысячи рублей. Третий этап голосования за символ купюры начнется уже 5 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте информационной политики, голосование будет вестись двумя способами – в режиме онлайн на сайте и через анкетирование.

«Воспользоваться вторым способом приморцы смогут 1 октября на дне открытых дверей в Дальневосточном отделении Центрального банка России во Владивостоке», – отметили в ведомстве.

Онлайн голосование продлится с 5 сентября по 5 октября.

Отметим, по итогам первого этапа голосования знаменитый символ Приморского края вошел в число 20 достопримечательностей из 16 городов страны, преодолевших необходимый порог в пять тысяч голосов. На данный момент проходит второй этап – соцопрос населения Фондом «Общественное мнение», который определит 10 самых популярных городов и 20 относящихся к ним символов. Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия-1».

Новую купюру Банк России планирует выпустить в 2017 году.

Справочно: Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке входит в пятерку крупнейших вантовых мостов во всем мире. Он был построен в рамках подготовки города к проведению саммита АТЭС в 2012 году. Он расположен в самом центре Владивостока и соединяет город с отдаленными районами и федеральной трассой.

Главная особенность Золотого моста — это V-образные пилоны, высота которых сравнима с 70-этажным зданием — 226 метров. Длина самого моста – около 1 400 метров, основного пролета – 733 метра. Высота над зеркалом воды – 60 метров. Общая протяженность сооружения с транспортными развязками превысит два километра.

Кроме того, мост стал настоящим символом Приморья, фигурируя на всех фотографиях гостей и жителей города. Уже не раз там снимали фильмы и клипы. За короткий срок мост уже «оброс» мифами и историями, теперь даже сложно представить, как жили во Владивостоке без такой «золотой эстакады».