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В Приморье самая развитая банковская система в ДФО

29 Июля 2014, 17:00 | Приморье

Приморский край получил высокий балл по оценке доступности кредитных ресурсов. Эта информация была озвучена в ходе «круглого стола» с участием банков Приморского края, общественных организаций предпринимателей («Деловая Россия», «Опора России», Лига молодых предпринимателей), Агентства стратегических инициатив, сообщает www.primorsky.ru.

Эксперты отметили, что Приморский край по показателю доступности кредитных ресурсов субъектам малого предпринимательства и индивидуальным предпринимателям получил 2,45 балла. У регионов группы «Лидеры» - 2,7 балла.

Эти данные получены на основании опроса предпринимателей об условиях кредитования в их регионах (процентные ставки, размер залога, срок и максимальный размер кредитования), сроках рассмотрения заявок, простоте процесса оформления кредита.

Вместе с этим, в департаменте отметили, что по итогам 2013 года Приморский край обладает наиболее развитой банковской системой среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

По сравнению с предыдущим годом объемы кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей Приморского края увеличились с 304,6 до 387 млрд рублей - на 27,1%.

В 2013 году заемщики Приморского края лидировали в ДФО по объемам кредитов, выданных в сфере транспорта и связи (70,6%), предоставленных обрабатывающему сектору (61,5%), сельскому хозяйству (54,9%), а также по суммам овердрафтов (52,4%).

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: банки  рейтинг 






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