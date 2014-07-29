Гарантия Сбербанка: минимизируя риски, расширяя возможности

Сегодня все большее распространение получает использование такого финансового инструмента, как банковская гарантия. Гарантия предоставляет собой обеспечение выполнения обязательств перед контрагентом.

Безусловно, при выборе финансового партнера для организации важны сроки, на которые предоставляется гарантия, сумма, скорость и стоимость ее предоставления, минимизация рисков. Для получения оптимальных условий по гарантиям рационально заключать договор с тем финансовым институтом, репутации и опыту которого доверяют на рынке.

В России одним из лидирующих игроков в этой области является Сбербанк, предоставляющий различные виды гарантий: тендерные, исполнения обязательств по контракту, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов и т.д. Принципы, которыми руководствуется банк при взаимодействии с клиентами, подразумевают индивидуальный подход и оптимальную стоимость услуг.

Объем выданных Сбербанком гарантий растет почти вдвое быстрее среднерыночных темпов. За прошлый год банк нарастил портфель гарантий на 41%, тогда как рынок вырос всего на 21%. На начало 2014 года доля Сбербанка в объеме выданных гарантий составляла около трети. На Дальнем Востоке портфель Сбербанка по гарантиям превышает 10 млрд рублей. За год сумма выросла на 2 млрд рублей.

Какие преимущества дает гарантия Сбербанка? Прежде всего, она упрощает процесс переговоров между контрагентами, так как снижает риски для обеих сторон. Кроме того, гарантия позволяет избежать отвлечения денежных средств из оборота компании. Часто партнеры по сделке, чтобы снизить потенциальный риск, требуют предоплату или аванс. Банковская гарантия может стать удобной заменой. Стоит отметить, что иностранные контрагенты предпочитают сделки, в которых фигурируют банковские гарантии. Как правило, они требуют, чтобы гарантом выступала кредитная организация с заслуженной репутацией.

«Дальний Восток - это точка роста, куда сейчас вливаются значительные инвестиции государства. Поэтому спрос на банковские гарантии здесь колоссальный. Простые две цифры -объем выдачи банковских гарантий за шесть месяцев этого года составил 10 млрд рублей, и это более 100 успешных сделок, реализованных при финансовой поддержке банка. Например, одна из компаний с помощью гарантии выиграла тендер на строительство дороги федерального значения», - подчеркнул Сергей РАДЮШКИН, директор управления продаж корпоративному бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Данный инструмент дает и другие дополнительные возможности. Гарантии позволяют расширить рынки сбыта за счет участия в тендерах, а также конкурсах и аукционах, где непременным условием является наличие банковской гарантии. Это позволяет снизить риск мошенничества: контрагенты могут проверить в режиме реального времени, действительно ли данная компания получила гарантию от Сбербанка.

Важно отметить, что практически все территориальные подразделения Сбербанка входят в реестр банков, уполномоченных Федеральной таможенной службой РФ на предоставление гарантий в пользу таможенных органов. Причем Сбербанку установлен максимально возможный лимит на выдачу гарантий данного вида. Сбербанк также включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий и подразделениями Федеральной налоговой службы РФ и Росалкогольрегулирования.

Преференции, которые дает гарантия, касаются в том числе и льгот, установленных Таможенным кодексом РФ. У компаний-налогоплательщиков есть возможность не уплачивать акциз до момента предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных товаров. В то же время без предоставления банковской гарантии компания обязана уплатить сумму акциза и только потом оформить возврат данной суммы. Таким образом, при предоставлении гарантии можно отсрочить налоговые платежи и использовать механизм ускоренного возмещения налога на добавленную стоимость.

Банковские гарантии Сбербанка доступны предприятиям практически по всей территории России. Для их оформления клиенту достаточно обратиться в отделение банка по месту расчетно-кассового обслуживания. Условия выдачи банковской гарантии рассматриваются Сбербанком индивидуально с учетом особенностей каждой конкретной сделки. Общим является то, что в банке упростилась процедура получения гарантии, причем сроки рассмотрения документов также сократились. При необходимости с клиентом может быть заключен договор о предоставлении нескольких гарантий, в рамках которого гарантии выдаются в короткие сроки на основании поручения клиента. При соблюдении определенных условий период выдачи может быть сокращен до одного рабочего дня. Таким образом, используя банковскую гарантию, компания может получить возможность выйти на качественно новый уровень ведения бизнеса и увеличить свою долю рынка при поддержке Сбербанка.

Узнать подробнее об условиях получения банковской гарантии Сбербанка вы можете на сайте банка www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 5550 или в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г. Реклама.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.