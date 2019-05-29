Новый этап развития Азиатско-Тихоокеанского банка

Один из крупнейших банков Дальнего Востока успешно прошел процедуру оздоровления

В конце апреля 2019 года в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ), одном из крупнейших региональных банков Сибири и Дальнего Востока, произошли ключевые изменения. Временная администрация под руководством ООО «УК ФКБС» покинула АТБ, так как в банке были полностью сформированы постоянные органы управления: избраны члены совета директоров и правления. Председателем совета директоров банка стал Дмитрий ПОЖИДАЕВ, председателем правления - Сергей АВРАМОВ.

Напомним, что год назад Банк России сообщил о проведении процедуры оздоровления (санации) в АТБ и ввел временную администрацию, под управлением которой банк продолжал работу на всей территории присутствия, полностью выполняя все обязательства.

Директор Азиатско-Тихоокеанского банка по Приморскому краю Татьяна БЫЧКОВА (на фото) рассказала Деловой газете «Золотой Рог» о результатах работы и о том, как теперь будет развиваться крупный региональный банк.

- Прошел год с того момента, когда стало известно о санации банка и о начале работы временной администрации. Как реагировали ваши клиенты и партнеры, когда узнали об этом?

- Конечно, после введения временной администрации было огромное количество разговоров, и не все они были в позитивном ключе, несмотря на то, что Банк России неоднократно заявлял о гарантированности непрерывной работы АТБ. Санация – это оздоровление банка, а не банкротство. К сожалению, не все на начальном этапе это понимали. Мы, конечно же, столкнулись с тревожным настроением клиентов в первый месяц, но, продолжая работать в обычном режиме, вновь завоевали не только доверие постоянных клиентов, но и приобрели новых. И эта тенденция продолжается, ведь за год совместных усилий была проделана колоссальная работа: мы разрабатывали новые продукты, финансировали социальные проекты, открывали отделения и заключали новые партнерские соглашения.

- Вы можете подвести какие-то итоги работы временной администрации?

- Для нас это было по-настоящему плодотворное сотрудничество. Мы стали участниками стратегически важных проектов, провели ряд успешных переговоров с нашими партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона, разработали несколько интересных предложений для клиентов банка, приняли участие в социальных программах, проходящих в городах присутствия АТБ.

- Можно ли сейчас говорить о том, что с назначением совета директоров и состава правления в АТБ начинается новый этап?

- Бесспорно, это новый этап. Наш банк успешно прошел процедуру оздоровления, и сегодня АТБ, как и прежде, является стабильным и надежным банком, которому доверяют клиенты. В совет директоров и состав правления вошли люди с большим опытом работы в банковской сфере. Все они в разные годы своей профессиональной деятельности занимали ключевые посты и не понаслышке знают о работе финансовых организаций, как государственных, так и коммерческих.

- Кому сейчас принадлежат акции Азиатско-Тихоокеанского банка?

- Владельцем больше 99% акций с прошлого года является Банк России.

- Новые руководители уже обозначили цели и задачи, которые стоят перед АТБ?

- Перед руководством стоят амбициозные планы по улучшению позиций банка на финансовом рынке. Мы продолжим работать в нескольких основных векторах. Это касается не только развития розничного и корпоративного бизнеса, работы на финансовых рынках, но и укрепления сотрудничества с нашими партнерами, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Поговорим непосредственно о банковских продуктах и услугах: разрабатываются ли какие-то новые предложения?

- Мы работаем над этим постоянно. Вы же понимаете, что если банк, как и любое предприятие, перестанет разрабатывать новые продукты, совершенствовать сервис и услуги, то он не выдержит конкуренции. И, конечно же, мы не развиваемся в рамках информационного вакуума – мы отслеживаем все современные запросы наших клиентов и партнёров, разрабатываем предложения с точки зрения именно их выгоды, так как нашей целью является долгосрочное и продуктивное сотрудничество.

Сейчас в АТБ существует ряд постоянных продуктов - флагманов, например, кредиты «Лайт 9» и «Большие деньги», дебетовые карты «Кошелек» и «Особый статус», кредитная карта «Абсолютный ноль», вклады «Накопи» и «Сохрани». Эти предложения пользуются большой популярностью, как среди постоянных, так и новых клиентов банка. Но, кроме этого, в банке постоянно появляются новые сезонные предложения, которые действуют ограниченное время и имеют более выгодные условия, и касаются они не только вкладов, но и кредитов, дебетовых карт, кредитных карт и многого другого. Результатом нашей работы может быть тот показатель, что наши продукты постоянно оказываются в рейтингах и ТОП самых выгодных банковских предложений.

- Какие конкретно ТОП и рейтинги?

- Если брать по продуктам, то наша дебетовая карта «Кошелек» вошла в топ лучших карт по максимальной доходности на остаток собственных средств, кредит «Лайт 9» попал в тройку самых выгодных кредитов на финансовом рынке, а, например, в Республике Бурятия, по итогам прошлого года, нашей кредитной карте «90 даром» и вовсе не нашлось конкурентов, и она была признана «Лучшим банковским продуктом 2018».

Есть достижения АТБ и в целом - наш банк вошел в список 30-ти значимых региональных и федеральных кредитных организаций на рынке платежных услуг, также мы находимся в ТОП-100 надежных банков по результатам рейтинговых агентств, таких как «Эксперт РА», АКРА и других. Мы знаем, что это не последние наши победы, так как огромный коллектив АТБ ежедневно работает над тем, чтобы совершенствовать банк, выводя его на новый качественный уровень.

- Вы активно работаете не только с физическими лицами, но и с корпоративными клиентами. Какие успехи у банка в этом направлении?

- АТБ стал участником госпрограммы Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы детально знаем и понимаем специфику развития регионального предпринимательства. Эта программа позволит увеличить доступность денежных средств для успешного развития местного бизнеса.

Мы всегда позиционируем себя выгодным и удобным банком для крупных, средних и небольших предприятий и организаций. Например, многим организациям мы предлагаем стать участниками нашего зарплатного проекта, так как для данной категории клиентов у нас всегда имеются наиболее выгодные условия по ведению и обслуживанию счетов. Так, владельцы организации не платят никаких комиссий за переводы заработной платы и могут получить для своих сотрудников абсолютно бесплатные премиальные карты. Сами же владельцы зарплатных карт получают ежемесячное начисление на остаток средств и повышенный кэшбэк от покупок.

Все юридические лица, у которых открыт счет в нашем банке, получают доступ к мобильному приложению, которое, благодаря своему функционалу, по факту заменяет визит в банк. Мы регулярно расширяем опции и совершенствуем мобильный банк.

- Есть ли какие-то собственные программы кредитования для индивидуальных предпринимателей?

- В нашем банке на протяжении многих лет существует кредит «Микро-Лайт», который разработан специально для предпринимателей. Получить кредит на выгодных условиях могут как крупные организации, например, ресурсодобывающие, так и небольшие – магазины, салоны красоты и прочие. Мы максимально упростили условия для его получения, разделив суммы кредита с залогом и без него. Кредит оформляется при минимальном пакете документов и на любые цели.

- Насколько это востребованный продукт вашего банка, и есть ли какая-то статистика?

- Пока о каких-то цифрах говорить рано, так как с начала года прошло немного времени, но кредитование предпринимателей - востребованный продукт нашего банка. Так, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Азиатско-Тихоокеанский банк входит в тридцатку ведущих российских банков по объему выданных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Более того, наши программы по кредитованию пользуются спросом еще и потому, что крупные банки часто боятся иметь дело с региональным бизнесом, поскольку не до конца его понимают. Мы же видим всю ситуацию изнутри и точно знаем, что предложить клиентам и какие запросы существуют на рынке в современных условиях. Делая ставку на знание специфических особенностей сибирских и восточных регионов России, мы оперативно решаем возникающие задачи, чем привлекаем новых деловых партнеров.

- Вы упомянули о партнерстве с организациями Азиатско-Тихоокеанского региона, какая работа проводится в данном направлении?

- Азиатско-Тихоокеанский банк рассматривает это направление бизнеса как одно из приоритетных в своей международной деятельности. Вот уже более 10 лет мы активно работаем, развиваем и укрепляем партнерство между Россией и Китаем. У нас налажен бизнес с китайскими банками, установлены корреспондентские отношения. Азиатско-Тихоокеанский банк фактически является крупнейшим в России маркетмейкером по наличному юаню, мы ввозим эту валюту из Китая и даже инициировали создание специального таможенного поста в Хабаровске. То есть, мы являемся одним из основных игроков по наличной китайской валюте в России.

Кроме того, АТБ - единственный российский банк, который входит в состав Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (AFCA). Мы принимаем участие в международных проектах, которые способствуют привлечению зарубежных кредитных ресурсов и помогают развивать внешнеэкономический бизнес клиентов банка. Учитывая исключительную географию нашего присутствия и особые крепкие отношения с банками Китая, Ассоциация (AFCA) – это шаг к увеличению узнаваемости АТБ на азиатском рынке, укреплению позиций в Японии и Южной Корее, а также выход на новые страны.

ВАЖНО

Cоциальная активность в приоритете

- Наш банк является социально активным на всей территории присутствия. Так, например, АТБ выступил спонсором трансляции универсиады в Красноярске, также, в одном из наших регионов мы помогали в проведении параолимпийских игр по игре в бочча, приобретали призы для различных городских конкурсов и мероприятий.

В конце прошлого года сотрудники АТБ во всех регионах присутствия банка посетили местные детские дома и дома малюток с целью оказания материальной помощи: ремонт помещений, мебель, одежда, игрушки, канцтовары и многое другое.

За все время своей работы АТБ всегда оказывал помощь домам престарелых, приютам, людям с ограниченными возможностями, помогал в организации спортивных соревнований и выступал волонтером в различных мероприятиях. Стоит отметить, что все вышеперечисленные категории людей и организаций всегда нуждаются в помощи, и мы делаем все, чтобы такая помощь была не на разовой основе.

Фото автора

Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.