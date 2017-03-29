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Недостроенный дом повысит земельный налог
Налоговая служба призывает покончить с догостроем, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Льготная налоговая ставка на землю установлена для жилого строительства для граждан устанавливается лишь для домов, возводимых на участке в течение трех лет. "Опоздавшие" со сдачей в срок, даже если права на землю оформлены 10 лет назад, получают повышающий коэффициент 4. Кстати, в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации основную земельный налог составляет 2,5% (по данным www.nalog.ru). Итак, с 2017 года,
Земельный налог исчисляется по новому порядку с применением повышающих коэффициентов. Сумма налога складывается как произведение налоговой базы (кадастровой стоимости) и налоговой ставки. Как рассказывают специалисты Управления ФНС России по Приморскому краю, установление нового порядка стимулирует сокращение сроков строительства. Положение налогоплательщиков ухудшается, если объект переходит в категорию долгостроев.Теперь в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)), установлены льготная налоговая ставка и обязанность применения повышающих коэффициентов, которые установлены положениями пунктов 15, 16 ст. 396 Налогового кодекса РФ. Например, налог исчисляется с коэффициентом 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации права на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, и до государственной регистрации права на построенную на нем недвижимость.
Именно с 2017 года (при сохранении в Федеральном законе от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» заявительного порядка регистрации прав на такие объекты) вступает в силу положения, согласно которым в отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для ИЖС, исчисление суммы земельного налога производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. Повышенные налоговые обязательства по земельному налогу за 2016 год будут рассчитаны налоговыми органами в 2017 году для физических лиц, не зарегистрировавших права на построенный жилой дом по истечении 10 лет владения соответствующим земельным участком, предназначенным для жилой застройки, и права на который зарегистрированы в 2006 году и не прекращены до 1 января 2017 года. Таким образом, занимаясь ИЖС, физические лица будут уплачивать земельный налог в повышенном размере в том случае, если строительство «затянулось» на срок более 10 лет с момента госрегистрации права на землю.
Для остальных случаев действует иной порядок применения повышающих коэффициентов. Так, согласно пункту 15 статьи 396 Налогового кодекса РФ в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. В случае завершения такого жилищного строительства и государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
Как отмечает Ирина ТАБАКОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю, иными словами, если налогоплательщик в течение трех лет с момента регистрации права собственности на земельный участок, предоставленный для жилищного строительства (за исключением ИЖС), не закончил строительство или вообще его не вел, то после истечения указанного трехлетнего срока налогоплательщик обязан уплатить налог с учетом повышающего коэффициента 4.
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все для людей путин делает чтоб людям жить легче и комфортней было . . налоги понижает коммуналку понижает и электричество . . также бензин квартплату . . и счамое главное он и зарплату понижает в усиленном режиме . . все для народа !!!!!!!!!!