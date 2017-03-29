В Приморье POS-терминалы становятся мобильными

Оплата через Pay-системы мобильных телефонов становится одним из трендов рынка

Приморские банки настраивают бесконтактные платежи и предлагают мобильный эквайринг. При этом местный бизнес еще не пришел к пониманию актуальности банка в смартфоне. Фактическое количество операций через современные телекоммуникационные средства в Приморье равно нескольким десяткам операций в неделю.

Транзакции через системы Apple Pay и Samsung Pay с использованием карт Visa и Master Card были запущены ведущими банками страны. Сегодня приморским пользователям доступна и бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью технологии MasterCard PayPass.

Платят Apple и Samsung

Как правило, различают три вида эквайринга (возможности оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт) торговый (самый массовый), интернет- и мобильный.

В Приморье через интернет-эквайринг (оплата через онлайн-страницы банков, а также платежные системы, установленные на страницах торговых и сервисных предприятий) проходит 10,5 млн операций от предприятий и организаций, а также 220 тыс. операций напрямую от частных лиц. В течение 2016 года с использованием пластиковых карт и их аналогов (названных систем) через мобильные устройства было совершено 139,6 тыс. транзакций на сумму более 143 млрд рублей (по данным www.cbr.ru).

Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог» в Альфа-Банке, судя по общероссийской статистике, Samsung Pay чаще используют для оплаты в супермаркетах (30,78% от общего числа транзакций), ресторанах и кафе (18,68%), а также в магазинах одежды (12,06%). Топ-5 категорий с самым большим чеком: бытовая техника, одежда, спорт, отели и товары для дома. Средний чек по всем клиентам составляет 1035 рублей. А самой крупной покупкой россиянина за рубежом стала оплата отеля на Кипре — 41 тыс. рублей. При оплате товаров и услуг Samsung Pay в основном используют мужчины (92%), а наиболее активно сервис поддерживают клиенты банка от 25 до 35 лет (58%). Средний возраст пользователя Samsung Pay в Альфа-Банке составляет 32,5 года.

Новый выбор

Сегодня в Приморье установлено более 20 тыс. привычных всем нам терминалов по оплате товаров в супермаркетах и сервисных центрах.

Директор по розничному бизнесу филиала «Хабаровский» Альфа-Банка Павел ХИЖНЯК считает, что mPOS-терминалы окажутся востребованы на рынках Приморья и Хабаровского края. Основной аудиторией таких устройств станут компании малого бизнеса, работающие в сфере торговли и оказания услуг, вне офиса или торговых площадок. Выезжая непосредственно к своим клиентам, для их удобства предприниматели стремятся предоставить все возможные варианты оплаты, в том числе и расчет банковской картой посредством mPOS-терминала.

По некоторым данным, стоимость картридера зависит от требований представителя малого бизнеса и стартует от 3 тыс. рублей. Среднерыночный размер взимаемой комиссии колеблется в пределах от 2,5 до 2,75% от суммы проведенной транзакции и не зависит от оборота организации.

В банке «Приморье» есть кассовые и торговые терминалы, поддерживающие контактную оплату по картам, то есть считывающие данные с карты по ее чипу или магнитной полосе. «В ближайшее время мы планируем установить мобильные терминалы (mPos) – компактное устройство, подключаемое к смартфону или планшетному компьютеру и принимающее оплату по банковской карте, - и уже ведем работы по заключению договоров с торговыми предприятиями по использованию терминалов такого типа. В частой замене такие POS-терминалы не нуждаются. Поставщики банка зарекомендовали себя как лидеры по производству терминалов и платежных решений на их основе, а долгосрочные отлаженные партнерские отношения позволяют оперативно решать вопросы по сервисному обслуживанию», - говорит начальник управления пластиковых карт и платежных технологий банка «Приморье» Дмитрий ЦВИРКУН.

С точки зрения начальника отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Сергея КОЛЕЕВА, необходимость замены традиционных POS-терминалов возникает по мере износа (3-4 года) или при запуске новых сервисов, которые не могут поддержать старые терминалы (например, бесконтактную оплату). Банк устанавливает самые новые модели терминалов Verifone, имеющие все необходимые функции и системы для удобного использования: бесконтактная оплата, мобильная связь, батарея для автономной работы, эргономичный дизайн и небольшой размер.

«Все терминалы Примсоцбанка, устанавливаемые с начала 2016 года, могут проводить бесконтактные платежи. На данный момент количество таких терминалов превышает 700 штук. В данном случае проведение бесконтактных платежей может быть осуществлено как картой, так и смартфоном. Для оплаты можно использовать любой смартфон, поддерживающий функцию бесконтактной оплаты систем Visa или Masterсard. И комиссия за операции не зависит от типа терминала, предоставляемого банком клиенту. Сами терминалы Примсоцбанк предоставляет для клиентов бесплатно. Поэтому выбор клиента определяется исключительно удобством использования в работе того или иного типа оборудования. Если торговому предприятию удобно подключать мобильный терминал одной из перечисленных систем к своему смартфону, то он выберет такой тип оборудования», - говорит Сергей Колеев.

Технологические нюансы

Как уточняет Дмитрий Цвиркун, возможности новых терминалов банка «Приморье» – это поддержка бесконтактных платежей, в том числе с помощью смартфонов через платежные сервисы Samsung Pay и Apple Pay, то есть клиенту не нужно передавать карту продавцу услуги при оплате и вводить ПИН-код карты. В первом случае достаточно просто приложить ее к терминалу, а во втором - используется виртуальная карта на мобильном устройстве (телефоне или планшете) и при оплате клиент просто прикладывает гаджет к терминалу, подтверждает покупку с помощью отпечатка пальца. Для совершения такого платежа нужно будет зарегистрировать свою банковскую карту в приложении Samsung Pay или Apple Pay, сфотографировав ее или введя данные вручную. Samsung Pay поддерживают модели смартфонов Samsung: S6 Edge+/Note 5/A7 2016/A5 2016/ S7 / S7edge / S6 / S6 edge. Apple Pay – модели смартфонов Apple: iPhone SE, iPhone 6 и старше.

В ответе на вопрос, можно ли сказать, что в Приморье и Хабаровском крае mPOS-терминалы стали достаточно востребованы, Сергей Колеев говорит, что в банке не видят такой тенденции, на практике для торговых предприятий малого бизнеса гораздо удобнее, когда для терминал работает без подключения к смартфону, от собственной батареи SIM-карты.

Участники рынка сходятся во мнении, что доля бесконтактных платежей на рынке пластиковых карт пока достаточно низка, так как сервисы Samsung Pay и Apple Pay только набирают популярность. Дмитрий Цвиркун считает, что с увеличением числа банков, внедривших платежные сервисы, и количества терминалов, поддерживающих бесконтактные платежи, будет расти и объем таких операций. За счет своей мобильности, небольшой стоимости и возможности провести платеж всюду, где есть сотовая связь и интернет, такие терминалы становятся все более востребованными не только в сфере малого бизнеса, но и в торговле, такси и в сфере общественного транспорта.

Яна МАЛЬЦЕВА.